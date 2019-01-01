Чи змінять для українців тарифи на світло





Про це заявив голова Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, - передає



"Я не думаю, що в 2020 році ми відмовимося повністю від ПСЗ. Але ми будемо рухатися в цьому напрямі. Уже зараз можу сказати, що ми вивчаємо питання: що означає приведення ціни до реальної ринкової для другого класу напруги. Ціни для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші", – сказав він.



При цьому міністр уточнив, що потенційно таке може відбуватися, якщо споживач дуже багатий, або за фізичною особою ховається реальне виробництво. Йдеться про обсяги споживання більш як 500 Квт.



У жовтні в проєкті енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) заявили, що механізм спеціальних зобов’язань (ПСЗ) на ринку електричної енергії, при якому ціна на електрику для населення є фіксованою, необхідно скасувати до кінця наступного року.



Із запуском нового ринку електричної енергії з 1-го липня цього року зростання цін для побутових споживачів не відбулося саме завдяки дії механізму ПСЗ.



За підсумками трьох місяців дії нового ринку електричної енергії ціна на енергоресурс для населення залишилася незмінною – 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 168 копійок за кВт-год.



У той же час електротариф для промислових підприємств у середньому досягнув рівня більш як 3 грн за кіловат-годину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами міністра енергетики, Україна навряд чи повністю відмовиться від пільгової ціни на електрику в 2020 році. Він розповів, що вивчається можливість приведення до ринкової ціни електротарифів для населення з великим обсягом споживанням.Про це заявив голова Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, - передає УНІАН "Я не думаю, що в 2020 році ми відмовимося повністю від ПСЗ. Але ми будемо рухатися в цьому напрямі. Уже зараз можу сказати, що ми вивчаємо питання: що означає приведення ціни до реальної ринкової для другого класу напруги. Ціни для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші", – сказав він.При цьому міністр уточнив, що потенційно таке може відбуватися, якщо споживач дуже багатий, або за фізичною особою ховається реальне виробництво. Йдеться про обсяги споживання більш як 500 Квт.У жовтні в проєкті енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) заявили, що механізм спеціальних зобов’язань (ПСЗ) на ринку електричної енергії, при якому ціна на електрику для населення є фіксованою, необхідно скасувати до кінця наступного року.Із запуском нового ринку електричної енергії з 1-го липня цього року зростання цін для побутових споживачів не відбулося саме завдяки дії механізму ПСЗ.За підсумками трьох місяців дії нового ринку електричної енергії ціна на енергоресурс для населення залишилася незмінною – 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 168 копійок за кВт-год.У той же час електротариф для промислових підприємств у середньому досягнув рівня більш як 3 грн за кіловат-годину.

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