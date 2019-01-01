Викрав коробку тістечок: на Волині злодій-рецидивіст погрожував вбити продавчиню





Про це в ухвалі Нововолинського міського суду, повідомляє



12-го листопада близько 13:15, перебуваючи в магазині «Куба» на 5-му мікрорайоні, чоловік відволік продавця та вкрав з полиці коробку тістечок «Тирамісу» вартістю 109 гривень. При спробі покинути магазин був помічений працівником, яка закричала з вимогою повернути викрадене. Та чоловік почав втікати із приміщення.



Почувши крик, злодія почала переслідувати напарниця продавчині: наздогнала та затримала. Не реагуючи на вимогу повернути викрадене, утримуючи при собі коробку з тістечками, чоловік вкусив жінку за ліву руку та погрожував фізичною розправою і вбивством. Продавчині все ж вдалося вирвати коробку з тістечками.



Окрім того, 23-го жовтня близько 20:43 чоловік вкрав з АТБ дві упаковки сушеної солоної риби, дві упаковки сьомги. Спричинив матеріальну шкоду на суму 273 гривні.



До суду щодо особи скерували три обвинувальних акта: два за ч.2 ст. 186 КК України – грабіж та за ч.3 ст.296 КК України – хуліганство.



Від слідчого Нововолинського відділення поліції надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного. Він є працездатним, однак не працює та не навчається, немає офіційних джерел доходу. За місцем проживання характеризується, як особа котра веде асоціальний спосіб життя, схильна до надмірного вживання алкогольних напоїв, та вчинення корисливих злочинів.



Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання про взяття під варту і просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.



Ухвалою Нововолинського міського суду взяли під варту підозрюваного та на 60 із заставою в розмірі 80 000 гривень.



У разі визнання чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушення, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.



Як йдеться в ухвалі суду, підозрюваний раніше судимий вироком Нововолинського міського суду від 21 вересня 2018 року за умисне тяжке тілесне ушкодження, крадіжки, грабіж, вимагання, хуліганство та порушення правил адміністративного нагляду до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 3 місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий мешканець Нововолинська намагався вкрасти з магазину солодощі, та був затриманий продавцем. Нововолинський суд обрав злодію запобіжний захід.Про це в ухвалі Нововолинського міського суду, повідомляє "Буг". 12-го листопада близько 13:15, перебуваючи в магазині «Куба» на 5-му мікрорайоні, чоловік відволік продавця та вкрав з полиці коробку тістечок «Тирамісу» вартістю 109 гривень. При спробі покинути магазин був помічений працівником, яка закричала з вимогою повернути викрадене. Та чоловік почав втікати із приміщення.Почувши крик, злодія почала переслідувати напарниця продавчині: наздогнала та затримала. Не реагуючи на вимогу повернути викрадене, утримуючи при собі коробку з тістечками, чоловік вкусив жінку за ліву руку та погрожував фізичною розправою і вбивством. Продавчині все ж вдалося вирвати коробку з тістечками.Окрім того, 23-го жовтня близько 20:43 чоловік вкрав з АТБ дві упаковки сушеної солоної риби, дві упаковки сьомги. Спричинив матеріальну шкоду на суму 273 гривні.До суду щодо особи скерувалитри обвинувальних акта: два за ч.2 ст. 186 КК України – грабіж та за ч.3 ст.296 КК України – хуліганство.Від слідчого Нововолинського відділення поліції надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного. Він є працездатним, однак не працює та не навчається, немає офіційних джерел доходу. За місцем проживання характеризується, як особа котра веде асоціальний спосіб життя, схильна до надмірного вживання алкогольних напоїв, та вчинення корисливих злочинів.Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання про взяття під варту і просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.Ухвалою Нововолинського міського суду взяли під варту підозрюваного та на 60 із заставою в розмірі 80 000 гривень.У разі визнання чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушення, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.Як йдеться в ухвалі суду, підозрюваний раніше судимий вироком Нововолинського міського суду від 21 вересня 2018 року за умисне тяжке тілесне ушкодження, крадіжки, грабіж, вимагання, хуліганство та порушення правил адміністративного нагляду до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 3 місяці.

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