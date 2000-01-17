Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00 -17:00
с. Хобултова: пилорама, свинарник ФОП Грабовська, свинарник ФОП Місан
2. 9:00 - 17:00
с. Заріччя, вул. Червонобережна, 1-23, 2-24
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФГ "Кравця Г.Б."- Тракторна бригада-с. Лобачівка
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 541
с.Сільце 09:00-17:00 ФОП Токарська І.З.- Закусочна "Околиця"
ФГ Оліос-Пташник
с. Сільце:
вул. Садова,
вул. Львівська,
вул. Хутір
Іваничівський район
1. 10:00 до 17:00
с.Переславичі вул.Задвірна
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1. 10:00-16:00
СГВК ім. Шевченка - господарське приміщення
Релігійна громада ХВЄ - молитовний будинок
ФОП Переходько Сергій Федорович - магазин
с.Липне вул.Радянська,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Вол.дирекція УДППЗ
СТ Повурськ
ФОП Кошелюк М.Є.
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське Райво
Церква
Ковельське МТМО
Мол. буд.с.Кричевичі
С/Р Кричевичі
ПАТ"Укртелеком"
ФОП Мілінчук А.С.
ПАТ"Ковельмолоко"
ФОП Гладишук С.В.
СВК"Відродження"
Ф.О. Кубський В.Ф.
Ф.Г. "Хутір Милинка"
ФОП Зінчук В.М.
СВК"Світанок" с.Кричевичі
с.Скулин
с.Ладовка
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №67
9:00-17:00
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
с.Малий Порськ
Локачинський район
1. 9:00-17-00.
с.Губин, вул.Широка.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
«Зоряний едельвейс»
«Еко-маркет»
Кафе «Золотий дракон»
Перукарня
ФОП Розумовський
Нетрадиційні методи лікування
ПФ «Переодіка і колсандинг»
ОСББ Молоді, 3
ОСББ Молоді, 3а вул. Ветеранів, 1, 1а
просп. Молоді, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5б
Луцький район
1. КТП-177 10:00 – 17:00 ФОП Михальчук Юрій Іванович, ФОП Кристич Ірина Олександрівна, клуб, ФАП. с. Воротнів вул. Дачна, Центральна.
2. КТП-179 10:00 – 17:00 ФОП Чмут Богдан Андрійович, СГТзОВ "Лище", Свято-Успенcька рел. гром. УПЦ, школа. с. Воротнів вул. Центральна, Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00, АЗС «ОККО»
Ринок
смт Шацьк
вул.. Гагаріна, Перемоги
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-102 10:00 - 13:00 Гаражі, магазин, ресторан “Прип’ять”, магазин “Єва”, аптека, перукарні, адмінприміщення районної ради, побут смт. Любешів, вул. Незалежності (частково), Островського
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-113 12:00 - 17:00 Автогараж філії автодор, склад, ветлабораторія, смт. Любешів, вул. Маяковського (частково), Миру
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-272 10:00 - 17:00 с. Цир, вул. Новосілля, Берегова
4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-122 10:00 - 17:00 с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, Поліська
Маневицький район
1. 10:00-17:00 Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церкває. с. Козлиничі.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Некрасова, 26-40, 3-11
вул.Поліська
вул.Довженка
пров.Вишневий
вул.Ціолковського, 34-42, 29-36
вул.Кутузова, 11
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-14 09:00-17:00 ЖКП №2, магазин «Для Вас», аптека «Вестфарм», ательє «Ремонт взуття», управління «Економічної політики» м.Нововолинськ
п-т Перемоги, 30-34
вул.Соборна, 9, 19
ІІІ-провулок
3 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Львівська, 9-25, 26, 28
вул.І.Івасюка, 4-32, 9-21
вул.Комарова, 20, 47
вул.Гірняцька, 1
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1 КТП- 244 10:00-16:00 с.Соколище вул:Радянська,Перемоги
2 ПЛ-10кВ Л-57-04 до ЗТП-37 10:00-16:00 с.Дубечно
вул:Лісова,Робітнича,
хутір Костяново,с.Мокре хутір Кути.
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-42-02 від ЛР-99 до ЛР-100
КТП-287 10:00-16:30 ГРП, церква, ФОП Новосад В.М., Заморська - магазин с.Дольськ
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-26 10:00-16:30 ФАП, пошта, АТС, дім молитви, ТРСТ, Фоп Колбасюк І.В- магазин, ФГ «Волиньагрохолдинг»- адмінприміщення с.Бобли
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 -17:00
с. Хобултова: пилорама, свинарник ФОП Грабовська, свинарник ФОП Місан
2. 9:00 - 17:00
с. Заріччя, вул. Червонобережна, 1-23, 2-24
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФГ "Кравця Г.Б."- Тракторна бригада-с. Лобачівка
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 541
с.Сільце 09:00-17:00 ФОП Токарська І.З.- Закусочна "Околиця"
ФГ Оліос-Пташник
с. Сільце:
вул. Садова,
вул. Львівська,
вул. Хутір
Іваничівський район
1. 10:00 до 17:00
с.Переславичі вул.Задвірна
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1. 10:00-16:00
СГВК ім. Шевченка - господарське приміщення
Релігійна громада ХВЄ - молитовний будинок
ФОП Переходько Сергій Федорович - магазин
с.Липне вул.Радянська,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Вол.дирекція УДППЗ
СТ Повурськ
ФОП Кошелюк М.Є.
ФОП Дерев'янчук Г.І
Ковельське Райво
Церква
Ковельське МТМО
Мол. буд.с.Кричевичі
С/Р Кричевичі
ПАТ"Укртелеком"
ФОП Мілінчук А.С.
ПАТ"Ковельмолоко"
ФОП Гладишук С.В.
СВК"Відродження"
Ф.О. Кубський В.Ф.
Ф.Г. "Хутір Милинка"
ФОП Зінчук В.М.
СВК"Світанок" с.Кричевичі
с.Скулин
с.Ладовка
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №67
9:00-17:00
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
с.Малий Порськ
Локачинський район
1. 9:00-17-00.
с.Губин, вул.Широка.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
«Зоряний едельвейс»
«Еко-маркет»
Кафе «Золотий дракон»
Перукарня
ФОП Розумовський
Нетрадиційні методи лікування
ПФ «Переодіка і колсандинг»
ОСББ Молоді, 3
ОСББ Молоді, 3а вул. Ветеранів, 1, 1а
просп. Молоді, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5б
Луцький район
1. КТП-177 10:00 – 17:00 ФОП Михальчук Юрій Іванович, ФОП Кристич Ірина Олександрівна, клуб, ФАП. с. Воротнів вул. Дачна, Центральна.
2. КТП-179 10:00 – 17:00 ФОП Чмут Богдан Андрійович, СГТзОВ "Лище", Свято-Успенcька рел. гром. УПЦ, школа. с. Воротнів вул. Центральна, Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00, АЗС «ОККО»
Ринок
смт Шацьк
вул.. Гагаріна, Перемоги
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-102 10:00 - 13:00 Гаражі, магазин, ресторан “Прип’ять”, магазин “Єва”, аптека, перукарні, адмінприміщення районної ради, побут смт. Любешів, вул. Незалежності (частково), Островського
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-113 12:00 - 17:00 Автогараж філії автодор, склад, ветлабораторія, смт. Любешів, вул. Маяковського (частково), Миру
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-272 10:00 - 17:00 с. Цир, вул. Новосілля, Берегова
4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-122 10:00 - 17:00 с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, Поліська
Маневицький район
1. 10:00-17:00 Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церкває. с. Козлиничі.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Некрасова, 26-40, 3-11
вул.Поліська
вул.Довженка
пров.Вишневий
вул.Ціолковського, 34-42, 29-36
вул.Кутузова, 11
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-14 09:00-17:00 ЖКП №2, магазин «Для Вас», аптека «Вестфарм», ательє «Ремонт взуття», управління «Економічної політики» м.Нововолинськ
п-т Перемоги, 30-34
вул.Соборна, 9, 19
ІІІ-провулок
3 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Львівська, 9-25, 26, 28
вул.І.Івасюка, 4-32, 9-21
вул.Комарова, 20, 47
вул.Гірняцька, 1
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1 КТП- 244 10:00-16:00 с.Соколище вул:Радянська,Перемоги
2 ПЛ-10кВ Л-57-04 до ЗТП-37 10:00-16:00 с.Дубечно
вул:Лісова,Робітнича,
хутір Костяново,с.Мокре хутір Кути.
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-42-02 від ЛР-99 до ЛР-100
КТП-287 10:00-16:30 ГРП, церква, ФОП Новосад В.М., Заморська - магазин с.Дольськ
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-26 10:00-16:30 ФАП, пошта, АТС, дім молитви, ТРСТ, Фоп Колбасюк І.В- магазин, ФГ «Волиньагрохолдинг»- адмінприміщення с.Бобли
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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