Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00 -17:00с. Хобултова: пилорама, свинарник ФОП Грабовська, свинарник ФОП Місан2. 9:00 - 17:00с. Заріччя, вул. Червонобережна, 1-23, 2-241. 09:00-17:00ФГ "Кравця Г.Б."- Тракторна бригада-с. Лобачівка2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 541с.Сільце 09:00-17:00 ФОП Токарська І.З.- Закусочна "Околиця"ФГ Оліос-Пташникс. Сільце:вул. Садова,вул. Львівська,вул. Хутір1. 10:00 до 17:00с.Переславичі вул.ЗадвірнаВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-16:00СГВК ім. Шевченка - господарське приміщенняРелігійна громада ХВЄ - молитовний будинокФОП Переходько Сергій Федорович - магазинс.Липне вул.Радянська,1. 9:00-17:00Вол.дирекція УДППЗСТ ПовурськФОП Кошелюк М.Є.ФОП Дерев'янчук Г.ІКовельське РайвоЦеркваКовельське МТМОМол. буд.с.КричевичіС/Р КричевичіПАТ"Укртелеком"ФОП Мілінчук А.С.ПАТ"Ковельмолоко"ФОП Гладишук С.В.СВК"Відродження"Ф.О. Кубський В.Ф.Ф.Г. "Хутір Милинка"ФОП Зінчук В.М.СВК"Світанок" с.Кричевичіс.Скулинс.Ладовка2.ПЛ-0,4кВ від КТП №679:00-17:00СТзОВ"Лан"Львівська залізницяс.Малий Порськ1. 9:00-17-00.с.Губин, вул.Широка.1. 13:30-17:00«Зоряний едельвейс»«Еко-маркет»Кафе «Золотий дракон»ПерукарняФОП РозумовськийНетрадиційні методи лікуванняПФ «Переодіка і колсандинг»ОСББ Молоді, 3ОСББ Молоді, 3а вул. Ветеранів, 1, 1апросп. Молоді, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 5б1. КТП-177 10:00 – 17:00 ФОП Михальчук Юрій Іванович, ФОП Кристич Ірина Олександрівна, клуб, ФАП. с. Воротнів вул. Дачна, Центральна.2. КТП-179 10:00 – 17:00 ФОП Чмут Богдан Андрійович, СГТзОВ "Лище", Свято-Успенcька рел. гром. УПЦ, школа. с. Воротнів вул. Центральна, Шкільна1. 9:00-17:00, АЗС «ОККО»Риноксмт Шацьквул.. Гагаріна, Перемоги1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-102 10:00 - 13:00 Гаражі, магазин, ресторан “Прип’ять”, магазин “Єва”, аптека, перукарні, адмінприміщення районної ради, побут смт. Любешів, вул. Незалежності (частково), Островського2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-113 12:00 - 17:00 Автогараж філії автодор, склад, ветлабораторія, смт. Любешів, вул. Маяковського (частково), Миру3 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-272 10:00 - 17:00 с. Цир, вул. Новосілля, Берегова4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-122 10:00 - 17:00 с. Бірки, вул. Соборності, Партизанська, Поліська1. 10:00-17:00 Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церкває. с. Козлиничі.1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Некрасова, 26-40, 3-11вул.Поліськавул.Довженкапров.Вишневийвул.Ціолковського, 34-42, 29-36вул.Кутузова, 112 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-14 09:00-17:00 ЖКП №2, магазин «Для Вас», аптека «Вестфарм», ательє «Ремонт взуття», управління «Економічної політики» м.Нововолинськп-т Перемоги, 30-34вул.Соборна, 9, 19ІІІ-провулок3 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-103 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Львівська, 9-25, 26, 28вул.І.Івасюка, 4-32, 9-21вул.Комарова, 20, 47вул.Гірняцька, 1Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.1 КТП- 244 10:00-16:00 с.Соколище вул:Радянська,Перемоги2 ПЛ-10кВ Л-57-04 до ЗТП-37 10:00-16:00 с.Дубечновул:Лісова,Робітнича,хутір Костяново,с.Мокре хутір Кути.1 ПЛ-10 кВ Л-42-02 від ЛР-99 до ЛР-100КТП-287 10:00-16:30 ГРП, церква, ФОП Новосад В.М., Заморська - магазин с.Дольськ2 ПЛ-0,4 кВКТП-26 10:00-16:30 ФАП, пошта, АТС, дім молитви, ТРСТ, Фоп Колбасюк І.В- магазин, ФГ «Волиньагрохолдинг»- адмінприміщення с.Бобли