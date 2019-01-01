Помер директор військового музею у Луцьку

Ігор Миколайович Пасюк.



Про це на своїй сторінці у facebook написав директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський.



У коментарях зазначається, що у чоловіка був рак.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.





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