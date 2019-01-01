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Помер директор військового музею у Луцьку

Помер директор військового музею у Луцьку
Відійшов у вічність директор Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки Ігор Миколайович Пасюк.

Про це на своїй сторінці у facebook написав директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський.

У коментарях зазначається, що у чоловіка був рак.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.


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Теги: смерть, директор музею, Ігор Пасюк
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