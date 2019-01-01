Помер директор військового музею у Луцьку
Сьогодні, 17:35
Відійшов у вічність директор Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки Ігор Миколайович Пасюк.
Про це на своїй сторінці у facebook написав директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський.
У коментарях зазначається, що у чоловіка був рак.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський.
У коментарях зазначається, що у чоловіка був рак.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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