У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО





П’ятикласник Стас Громов навчається у восьмій школі з вересня цього року. Мама хлопчика каже: у початкових класах Стас займався з такими ж дітьми, як сам, а нині вже освоївся і у звичайній школі, - йдеться на



"Вести дитину в загальноосвітню школу, в клас до здорових діток, - це був справжній виклик для нас. Але, завдяки дітям, класному керівникові та загалом педагогічному колективу цієї школи процес адаптації виявився безболісним. Стасу тут подобається: він вчить табличку множення, ми багато читаємо, пішли далеко вперед у навчанні. Він оцінки на уроках заробляє! І для мене очевидно: батькам таких діток не треба боятися, треба робити все, аби вони більше перебували в соціумі...", - пригадує Марина Громова.



Таких, як Стас, учнів з особливими освітніми потребами у цій школі - 16. І ніхто з них не почувається в шкільному колективі зайвим. Замкнутим у собі. Тим більше - чужим. У кабінеті корекційної освіти з Андрійком Приймачуком займається практичний психолог. Хлопчик навчається в 4-му класі і мріє стати журналістом.



"Мені у школі добре. У мене тут багато добрих друзів. Вони допомагають мені носити портфель, а коли я падаю — допомагають піднятися. А в цьому кабінеті я займаюся розвитком моторики і мовлення...", - каже Андрій.



Поряд - кабінет лікувальної фізкультури та інші спеціалісти. Віднедавна у цьому ж приміщенні квартирує і міський інклюзивно-ресурсний центр.



"Психолого-педагогічний супровід дітей у цій школі дуже важливий. Це сприяє кращому засвоєнню знань учнями з особливими освітніми потребами, адаптації дітей та розвитку їхніх знань та навичок. Вони тут вчаться дружити, вміти поводити себе в різних ситуаціях...", - розповіла психолог Наталія Романюк.



Велику увагу в школі приділяють заняттям фізкультурою та спортом. Серед кращих спортсменів навчального закладу є й учні з фізичними вадами. Інклюзивне навчання в школі організували в окремій будівлі. Багато років до ремонту вона стояла пусткою. У співпраці з міською владою створити комфортні умови для школярів допоміг благодійний фонд народного депутата Степана Івахіва “Патріоти Волині”.



"Як син української вчительки, Степан Петрович добре знає і розуміє проблеми освіти. Наш фонд багато років працює над покращенням матеріально-технічної бази шкіл. Зокрема і 8-ої школи у Ковелі. Це і проект “Затишна учительська”, і переданий для потреб даного навчального закладу мультимедійний комплекс. Спільно з міською владою ми провели ремонт приміщення, де зараз облаштовано інклюзивний центр. 8-а школа — одна з перших в Ковелі, де було замінено всі вікна на енергоощадні. І сьогодні батьки вже не переживають, що діти будуть мерзнути в класах взимку...", - розповів директор благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.



Благодійники були бажаними гостями і на 60-річному ювілеї школи: саме в далекому 1959 році навчальний заклад розпочав функціонувати на місці колишньої Ковельської державної гімназії (1906-1939 роки), приміщення якої було зруйноване в роки другої світової війни.



"Одне крило гімназії збереглося і до сьогодні та є частиною сучасної шкільної будівлі. А інше — окремим приміщенням. Гордістю нашого закладу є той факт, що відомий вчений світового рівня, видатний краєзнавець та археолог, професор Олександр Миколайович Цинкаловський початкову освіту здобував саме в ковельській гімназії. Тому традиції, які тоді були започатковані, ми намагаємось берегти та примножувати. У 1966 році школа стала середньою. А ще за два роки відбувся і перший випуск нашої школи...", - розповів на урочистій академії з нагоди ювілею директор школи Василь Шворак.



У міському палаці учнівської молоді звучали спогади колишніх директорів навчального закладу, вітання від представників влади та колег-освітян. Слова вдячності педагогам за відданість справі та бажання зробити свою школу найкращою на зібранні висловив і Павло Самолюк. А подарунком до свята від благодійного фонду “Патріоти Волині” стала мобільна акустична система для проведення культурно-мистецьких заходів.



Для ювілярів також виступили аматори сцени Ковельської школи мистецтв, ансамбль народної пісні “Поліський дивоцвіт” та народний танцювальний колектив “Барвінок”.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельська школа №8 — піонер інклюзивної освіти на Волині: 13 років тому тут наважились інтегрувати в щоденний навчальний процес і дітей з особливими потребами.П’ятикласникнавчається у восьмій школі з вересня цього року. Мама хлопчика каже: у початкових класах Стас займався з такими ж дітьми, як сам, а нині вже освоївся і у звичайній школі, - йдеться на сайті Благодійного фонду "Патріоти Волині". "Вести дитину в загальноосвітню школу, в клас до здорових діток, - це був справжній виклик для нас. Але, завдяки дітям, класному керівникові та загалом педагогічному колективу цієї школи процес адаптації виявився безболісним. Стасу тут подобається: він вчить табличку множення, ми багато читаємо, пішли далеко вперед у навчанні. Він оцінки на уроках заробляє! І для мене очевидно: батькам таких діток не треба боятися, треба робити все, аби вони більше перебували в соціумі...", - пригадуєТаких, як Стас, учнів з особливими освітніми потребами у цій школі - 16. І ніхто з них не почувається в шкільному колективі зайвим. Замкнутим у собі. Тим більше - чужим. У кабінеті корекційної освіти ззаймається практичний психолог. Хлопчик навчається в 4-му класі і мріє стати журналістом."Мені у школі добре. У мене тут багато добрих друзів. Вони допомагають мені носити портфель, а коли я падаю — допомагають піднятися. А в цьому кабінеті я займаюся розвитком моторики і мовлення...", - каже Андрій.Поряд - кабінет лікувальної фізкультури та інші спеціалісти. Віднедавна у цьому ж приміщенні квартирує і міський інклюзивно-ресурсний центр."Психолого-педагогічний супровід дітей у цій школі дуже важливий. Це сприяє кращому засвоєнню знань учнями з особливими освітніми потребами, адаптації дітей та розвитку їхніх знань та навичок. Вони тут вчаться дружити, вміти поводити себе в різних ситуаціях...", - розповіла психолог Наталія Романюк.Велику увагу в школі приділяють заняттям фізкультурою та спортом. Серед кращих спортсменів навчального закладу є й учні з фізичними вадами. Інклюзивне навчання в школі організували в окремій будівлі. Багато років до ремонту вона стояла пусткою. У співпраці з міською владою створити комфортні умови для школярів допоміг благодійний фонд народного депутата Степана Івахіва “Патріоти Волині”."Як син української вчительки, Степан Петрович добре знає і розуміє проблеми освіти. Наш фонд багато років працює над покращенням матеріально-технічної бази шкіл. Зокрема і 8-ої школи у Ковелі. Це і проект “Затишна учительська”, і переданий для потреб даного навчального закладу мультимедійний комплекс. Спільно з міською владою ми провели ремонт приміщення, де зараз облаштовано інклюзивний центр. 8-а школа — одна з перших в Ковелі, де було замінено всі вікна на енергоощадні. І сьогодні батьки вже не переживають, що діти будуть мерзнути в класах взимку...", - розповів директор благодійного фонду “Патріоти Волині”Благодійники були бажаними гостями і на 60-річному ювілеї школи: саме в далекому 1959 році навчальний заклад розпочав функціонувати на місці колишньої Ковельської державної гімназії (1906-1939 роки), приміщення якої було зруйноване в роки другої світової війни."Одне крило гімназії збереглося і до сьогодні та є частиною сучасної шкільної будівлі. А інше — окремим приміщенням. Гордістю нашого закладу є той факт, що відомий вчений світового рівня, видатний краєзнавець та археолог, професор Олександр Миколайович Цинкаловський початкову освіту здобував саме в ковельській гімназії. Тому традиції, які тоді були започатковані, ми намагаємось берегти та примножувати. У 1966 році школа стала середньою. А ще за два роки відбувся і перший випуск нашої школи...", - розповів на урочистій академії з нагоди ювілею директор школи Василь Шворак.У міському палаці учнівської молоді звучали спогади колишніх директорів навчального закладу, вітання від представників влади та колег-освітян. Слова вдячності педагогам за відданість справі та бажання зробити свою школу найкращою на зібранні висловив і. А подарунком до свята від благодійного фонду “Патріоти Волині” стала мобільна акустична система для проведення культурно-мистецьких заходів.Для ювілярів також виступили аматори сцени Ковельської школи мистецтв, ансамбль народної пісні “Поліський дивоцвіт” та народний танцювальний колектив “Барвінок”.

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