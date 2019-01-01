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У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО

У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО
Ковельська школа №8 — піонер інклюзивної освіти на Волині: 13 років тому тут наважились інтегрувати в щоденний навчальний процес і дітей з особливими потребами.

П’ятикласник Стас Громов навчається у восьмій школі з вересня цього року. Мама хлопчика каже: у початкових класах Стас займався з такими ж дітьми, як сам, а нині вже освоївся і у звичайній школі, - йдеться на сайті Благодійного фонду "Патріоти Волині".

"Вести дитину в загальноосвітню школу, в клас до здорових діток, - це був справжній виклик для нас. Але, завдяки дітям, класному керівникові та загалом педагогічному колективу цієї школи процес адаптації виявився безболісним. Стасу тут подобається: він вчить табличку множення, ми багато читаємо, пішли далеко вперед у навчанні. Він оцінки на уроках заробляє! І для мене очевидно: батькам таких діток не треба боятися, треба робити все, аби вони більше перебували в соціумі...", - пригадує Марина Громова.
У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО

Таких, як Стас, учнів з особливими освітніми потребами у цій школі - 16. І ніхто з них не почувається в шкільному колективі зайвим. Замкнутим у собі. Тим більше - чужим. У кабінеті корекційної освіти з Андрійком Приймачуком займається практичний психолог. Хлопчик навчається в 4-му класі і мріє стати журналістом.

"Мені у школі добре. У мене тут багато добрих друзів. Вони допомагають мені носити портфель, а коли я падаю — допомагають піднятися. А в цьому кабінеті я займаюся розвитком моторики і мовлення...", - каже Андрій.
У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО

Поряд - кабінет лікувальної фізкультури та інші спеціалісти. Віднедавна у цьому ж приміщенні квартирує і міський інклюзивно-ресурсний центр.

"Психолого-педагогічний супровід дітей у цій школі дуже важливий. Це сприяє кращому засвоєнню знань учнями з особливими освітніми потребами, адаптації дітей та розвитку їхніх знань та навичок. Вони тут вчаться дружити, вміти поводити себе в різних ситуаціях...", - розповіла психолог Наталія Романюк.
У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО

Велику увагу в школі приділяють заняттям фізкультурою та спортом. Серед кращих спортсменів навчального закладу є й учні з фізичними вадами. Інклюзивне навчання в школі організували в окремій будівлі. Багато років до ремонту вона стояла пусткою. У співпраці з міською владою створити комфортні умови для школярів допоміг благодійний фонд народного депутата Степана Івахіва “Патріоти Волині”.

"Як син української вчительки, Степан Петрович добре знає і розуміє проблеми освіти. Наш фонд багато років працює над покращенням матеріально-технічної бази шкіл. Зокрема і 8-ої школи у Ковелі. Це і проект “Затишна учительська”, і переданий для потреб даного навчального закладу мультимедійний комплекс. Спільно з міською владою ми провели ремонт приміщення, де зараз облаштовано інклюзивний центр. 8-а школа — одна з перших в Ковелі, де було замінено всі вікна на енергоощадні. І сьогодні батьки вже не переживають, що діти будуть мерзнути в класах взимку...", - розповів директор благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.
У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО

Благодійники були бажаними гостями і на 60-річному ювілеї школи: саме в далекому 1959 році навчальний заклад розпочав функціонувати на місці колишньої Ковельської державної гімназії (1906-1939 роки), приміщення якої було зруйноване в роки другої світової війни.

"Одне крило гімназії збереглося і до сьогодні та є частиною сучасної шкільної будівлі. А інше — окремим приміщенням. Гордістю нашого закладу є той факт, що відомий вчений світового рівня, видатний краєзнавець та археолог, професор Олександр Миколайович Цинкаловський початкову освіту здобував саме в ковельській гімназії. Тому традиції, які тоді були започатковані, ми намагаємось берегти та примножувати. У 1966 році школа стала середньою. А ще за два роки відбувся і перший випуск нашої школи...", - розповів на урочистій академії з нагоди ювілею директор школи Василь Шворак.

У міському палаці учнівської молоді звучали спогади колишніх директорів навчального закладу, вітання від представників влади та колег-освітян. Слова вдячності педагогам за відданість справі та бажання зробити свою школу найкращою на зібранні висловив і Павло Самолюк. А подарунком до свята від благодійного фонду “Патріоти Волині” стала мобільна акустична система для проведення культурно-мистецьких заходів.

Для ювілярів також виступили аматори сцени Ковельської школи мистецтв, ансамбль народної пісні “Поліський дивоцвіт” та народний танцювальний колектив “Барвінок”.
У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО
У звичайній ковельській школі навчаються діти з особливими потребами. ВІДЕО





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Теги: ковельська школа, Благодійний фонд
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