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Курс валют у Луцьку на 28 листопада

Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.00, а продаж – 24.10.

Євро при купівлі становить – 26.40, продажу – 26.60.

Курс російського рубля: купівля – 0.375, продаж – 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.05, продаж – 6.18.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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