Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.00, а продаж – 24.10.
Євро при купівлі становить – 26.40, продажу – 26.60.
Курс російського рубля: купівля – 0.375, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.05, продаж – 6.18.
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Євро при купівлі становить – 26.40, продажу – 26.60.
Курс російського рубля: купівля – 0.375, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.05, продаж – 6.18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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