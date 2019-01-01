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Бухгалтер волинського вишу – у ТОП-10 найкращих спеціалістів в Україні

Бухгалтер волинського вишу – у ТОП-10 найкращих спеціалістів в Україні
Волинянка стала фіналісткою Всеукраїнського бухгалтерського конкурсу "Кращий бухгалтер - 2019".

Про це у Facebook повідомив ректор ЛНТУ Петро Савчук.

За словами Петра Савчука, за результатами всеукраїнського конкурсу, у якому взяли участь понад 7 тисяч людей, головний бухгалтер Луцького НТУ Катерина Рудь потрапила в ТОП-10 найкращих бухгалтерів.

Ректор ЛНТУ додав, що волинянка - єдина з представників освітніх закладів України на конкурсі.
Бухгалтер волинського вишу – у ТОП-10 найкращих спеціалістів в Україні
Бухгалтер волинського вишу – у ТОП-10 найкращих спеціалістів в Україні
Бухгалтер волинського вишу – у ТОП-10 найкращих спеціалістів в Україні

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Теги: бухгалтер, ЛНТУ, ТОП
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