Бухгалтер волинського вишу – у ТОП-10 найкращих спеціалістів в Україні
Сьогодні, 14:02
Волинянка стала фіналісткою Всеукраїнського бухгалтерського конкурсу "Кращий бухгалтер - 2019".
Про це у Facebook повідомив ректор ЛНТУ Петро Савчук.
За словами Петра Савчука, за результатами всеукраїнського конкурсу, у якому взяли участь понад 7 тисяч людей, головний бухгалтер Луцького НТУ Катерина Рудь потрапила в ТОП-10 найкращих бухгалтерів.
Ректор ЛНТУ додав, що волинянка - єдина з представників освітніх закладів України на конкурсі.
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Про це у Facebook повідомив ректор ЛНТУ Петро Савчук.
За словами Петра Савчука, за результатами всеукраїнського конкурсу, у якому взяли участь понад 7 тисяч людей, головний бухгалтер Луцького НТУ Катерина Рудь потрапила в ТОП-10 найкращих бухгалтерів.
Ректор ЛНТУ додав, що волинянка - єдина з представників освітніх закладів України на конкурсі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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