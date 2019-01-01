Бухгалтер волинського вишу – у ТОП-10 найкращих спеціалістів в Україні





Про це у Facebook повідомив ректор ЛНТУ Петро Савчук.



За словами Петра Савчука, за результатами всеукраїнського конкурсу, у якому взяли участь понад 7 тисяч людей, головний бухгалтер Луцького НТУ Катерина Рудь потрапила в ТОП-10 найкращих бухгалтерів.



Ректор ЛНТУ додав, що волинянка - єдина з представників освітніх закладів України на конкурсі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка стала фіналісткою Всеукраїнського бухгалтерського конкурсу "Кращий бухгалтер - 2019".Про це у Facebook повідомив ректор ЛНТУЗа словами Петра Савчука, за результатами всеукраїнського конкурсу, у якому взяли участь понад 7 тисяч людей, головний бухгалтер Луцького НТУпотрапила в ТОП-10 найкращих бухгалтерів.Ректор ЛНТУ додав, що волинянка - єдина з представників освітніх закладів України на конкурсі.

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