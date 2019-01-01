Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00 -16:00Інфекційна лікарня, «Лаверна», «Ельф», аптека «Волиньфарм», магазин «Будматеріалів», технікум, майстерна «Смаколиків» м. Володимир-Волинський,вул.: Г. Шухевича, Ковельська 52,56Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 - 17:00с. Павлівка частково, с. СамоволяВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ0,4 кВ від КТП-68 9:00-16:00Сільська рада с. Покащівшколадит. садокФГ "БОМІС"ПАТ "Укртелеком" - АТС с. Покащів вул. Радянська,вул. Молодіжна, буд. 1-8вул. Незалежності буд. 35-38,40-44вул. Жовтнева, буд. (непарні) 69-81,85-89,93-992 ПЛ0,4 кВ Л-3від КТП-149 9:00-16:00ФОП Дідич Людмила Миколаївна - магазинс. Бодячів вул. Шкільна,буд.1-10,40-60,вул. Колгоспна, буд.14,16,21,23,25,29,Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-16:00Банк «Фінанси та кредит»Магазин «Екватор»ВолиньсільбудДрукарня «Крук»Банк «Авант»Офіс по вул. Волі35СтоматкабінетМагазин промтоварів вул.Волі 29,31,33,35вул.Коперніка 34,36,36а,47Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ 10 кВ Л 26-01до ЛР1739:00-17:00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Б/відпочинку Гряда, СВК "Промінь""Б/відпочинку Ілічовка Острівя ТзОВ "Агропромторг"лохини ур Гряда ур Ілічовка2 ПЛ 10кВ Л 85-04 від ВН 2599:00-17:00церква с. ШтуньФОП Пікула Лариса ВасилівнаСГВК "Колос" с. ШтуньКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Магазин с.ЗамлинняМ/П с.ЗамлинняБригада №2 с. Замлиння с.Штунь ,Замлиння3 ПЛ 10 кВ Л 91-049:00-17:00c.Камянка Острівя1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-44 10:00 - 16:00 магазин с. Цир вул, Перемоги2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-335 10:00 - 16:00 с. Люб’язь житловий масив ГориВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-16:00Магазин «Колобок», магазин «Мілена», стоматолог, «Нова пошта», ресторан «Шахтар», кіоск «Хліб», амбулаторія ЗПСМ №2, гаражі м.Нововолинськвул.Шептицького, 19-23пров.Поштовий, 1б-р Шевченка, 20-26Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00с.Носачевичі, вул. Гранична.2. 9:00-17:00м. Рожище , вул. Менделєєва, 1-213. 9:00-17:00м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова, 64-147, 142-146,78-128, Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.1 КТП-18910:00-16:00 с.Шкроби вул. Приозерна, Польова, .Зелена, Жовтнева.1. 10:00-15:30с.Бобли2 ПЛ-0,4 кВКТП-263 10:00-15:30 Нововолинський ЕМТ, ФОП Голко С.Я. – оздор. комплекс с.Сомин