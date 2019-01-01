Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00 -16:00
Інфекційна лікарня, «Лаверна», «Ельф», аптека «Волиньфарм», магазин «Будматеріалів», технікум, майстерна «Смаколиків» м. Володимир-Волинський,
вул.: Г. Шухевича, Ковельська 52,56
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Павлівка частково, с. Самоволя
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-68 9:00-16:00
Сільська рада с. Покащів
школа
дит. садок
ФГ "БОМІС"
ПАТ "Укртелеком" - АТС с. Покащів вул. Радянська,
вул. Молодіжна, буд. 1-8
вул. Незалежності буд. 35-38,40-44
вул. Жовтнева, буд. (непарні) 69-81,85-89,93-99
2 ПЛ0,4 кВ Л-3
від КТП-149 9:00-16:00
ФОП Дідич Людмила Миколаївна - магазин
с. Бодячів вул. Шкільна,буд.1-10,40-60,
вул. Колгоспна, буд.14,16,21,23,25,29,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
Банк «Фінанси та кредит»
Магазин «Екватор»
Волиньсільбуд
Друкарня «Крук»
Банк «Авант»
Офіс по вул. Волі35
Стоматкабінет
Магазин промтоварів вул.Волі 29,31,33,35
вул.Коперніка 34,36,36а,47
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10 кВ Л 26-01до ЛР173
9:00-17:00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Б/відпочинку Гряда, СВК "Промінь""Б/відпочинку Ілічовка Острівя ТзОВ "Агропромторг"лохини ур Гряда ур Ілічовка
2 ПЛ 10кВ Л 85-04 від ВН 259
9:00-17:00
церква с. Штунь
ФОП Пікула Лариса Василівна
СГВК "Колос" с. Штунь
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Магазин с.Замлиння
М/П с.Замлиння
Бригада №2 с. Замлиння с.Штунь ,Замлиння
3 ПЛ 10 кВ Л 91-04
9:00-17:00
c.Камянка Острівя
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-44 10:00 - 16:00 магазин с. Цир вул, Перемоги
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-335 10:00 - 16:00 с. Люб’язь житловий масив Гори
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-16:00
Магазин «Колобок», магазин «Мілена», стоматолог, «Нова пошта», ресторан «Шахтар», кіоск «Хліб», амбулаторія ЗПСМ №2, гаражі м.Нововолинськ
вул.Шептицького, 19-23
пров.Поштовий, 1
б-р Шевченка, 20-26
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. 9:00-17:00
м. Рожище , вул. Менделєєва, 1-21
3. 9:00-17:00
м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова, 64-147, 142-146,78-128, Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1 КТП-189
10:00-16:00 с.Шкроби вул. Приозерна, Польова, .Зелена, Жовтнева.
Турійський район
1. 10:00-15:30
с.Бобли
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-263 10:00-15:30 Нововолинський ЕМТ, ФОП Голко С.Я. – оздор. комплекс с.Сомин
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 -16:00
Інфекційна лікарня, «Лаверна», «Ельф», аптека «Волиньфарм», магазин «Будматеріалів», технікум, майстерна «Смаколиків» м. Володимир-Волинський,
вул.: Г. Шухевича, Ковельська 52,56
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Павлівка частково, с. Самоволя
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-68 9:00-16:00
Сільська рада с. Покащів
школа
дит. садок
ФГ "БОМІС"
ПАТ "Укртелеком" - АТС с. Покащів вул. Радянська,
вул. Молодіжна, буд. 1-8
вул. Незалежності буд. 35-38,40-44
вул. Жовтнева, буд. (непарні) 69-81,85-89,93-99
2 ПЛ0,4 кВ Л-3
від КТП-149 9:00-16:00
ФОП Дідич Людмила Миколаївна - магазин
с. Бодячів вул. Шкільна,буд.1-10,40-60,
вул. Колгоспна, буд.14,16,21,23,25,29,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-16:00
Банк «Фінанси та кредит»
Магазин «Екватор»
Волиньсільбуд
Друкарня «Крук»
Банк «Авант»
Офіс по вул. Волі35
Стоматкабінет
Магазин промтоварів вул.Волі 29,31,33,35
вул.Коперніка 34,36,36а,47
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 10 кВ Л 26-01до ЛР173
9:00-17:00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Б/відпочинку Гряда, СВК "Промінь""Б/відпочинку Ілічовка Острівя ТзОВ "Агропромторг"лохини ур Гряда ур Ілічовка
2 ПЛ 10кВ Л 85-04 від ВН 259
9:00-17:00
церква с. Штунь
ФОП Пікула Лариса Василівна
СГВК "Колос" с. Штунь
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Магазин с.Замлиння
М/П с.Замлиння
Бригада №2 с. Замлиння с.Штунь ,Замлиння
3 ПЛ 10 кВ Л 91-04
9:00-17:00
c.Камянка Острівя
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-44 10:00 - 16:00 магазин с. Цир вул, Перемоги
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-335 10:00 - 16:00 с. Люб’язь житловий масив Гори
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-16:00
Магазин «Колобок», магазин «Мілена», стоматолог, «Нова пошта», ресторан «Шахтар», кіоск «Хліб», амбулаторія ЗПСМ №2, гаражі м.Нововолинськ
вул.Шептицького, 19-23
пров.Поштовий, 1
б-р Шевченка, 20-26
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. 9:00-17:00
м. Рожище , вул. Менделєєва, 1-21
3. 9:00-17:00
м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова, 64-147, 142-146,78-128, Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1 КТП-189
10:00-16:00 с.Шкроби вул. Приозерна, Польова, .Зелена, Жовтнева.
Турійський район
1. 10:00-15:30
с.Бобли
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-263 10:00-15:30 Нововолинський ЕМТ, ФОП Голко С.Я. – оздор. комплекс с.Сомин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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