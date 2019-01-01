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На Волині п'яний 59-річний чоловік «замінував» пенсійний фонд

На Волині п'яний 59-річний чоловік «замінував» пенсійний фонд
У Маневичах 59-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння повідомив поліцію про намір замінувати приміщення місцевого управління Пенсійного фонду України.

Повідомлення надійшло до правоохоронців у неділю, 17 листопада, - інформує пресслужба Нацполіції у Волинській області.

Невідомий чоловік у телефонному дзвінку на лінію служби «102» поліції повідомив про намір замінування на вулиці 100-річчя Маневич приміщення районного управління ПФУ. Поліцейські оперативно встановили особу заявника та допитали його.

Виявилося, що неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, здійснив у стані алкогольного сп’яніння житель цього ж району. Цікаво, що такий дзвінок до поліції чоловік зробив у день свого народження.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.


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Теги: Маневичі, пенсійний фонд, замінування
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