Долар подорожчав: курс валют у Луцьку на 29 листопада
Сьогодні, 10:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.850, а продаж – 24.183.
Євро при купівлі становить – 26.123, продажу – 26.650.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.387.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.735, продаж – 6.256.
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Євро при купівлі становить – 26.123, продажу – 26.650.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.387.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.735, продаж – 6.256.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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