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Долар подорожчав: курс валют у Луцьку на 29 листопада

Долар подорожчав: курс валют у Луцьку на 29 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.850, а продаж – 24.183.

Євро при купівлі становить – 26.123, продажу – 26.650.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.387.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.735, продаж – 6.256.

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Теги: Луцьк, курс валют, 29 листопада
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