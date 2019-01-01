«Краса без обмежень»: особлива ковельчанка на конкурсі краси здобула титул «Міс Інтернет»

Ольга Яренчук здобула перемогу в номінації «Міс Інтернет» всеукраїнського конкурсу «Краса без обмежень».



Фінал конкурсу краси відбувся у Слов’янську 29 листопада. У заході взяли участь 10 фіналісток з різних областей України, – пише



Як інформує прес-служба Донецької ОДА, конкурс тривав з 24 листопада та складався з певного переліку завдань як творчого, так і практичного характеру. Дівчата готували, брали участь у фотосесіях та кулінарних батлах.



Завоювала корону цього року мешканка Дніпропетровської області Олена Корабльова.



Також на офіційній сторінці конкурсу у facebook відбулося голосування за перемогу в номінації «Міс Інтернет». Найбільшу кількість голосів – 742, користувачі соцмережі віддали Ользі Яренчук з Ковеля.



Кожна представниця області отримала перемогу в певній номінації та подарунки від партнерів конкурсу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанказдобула перемогу в номінації «Міс Інтернет» всеукраїнського конкурсу «Краса без обмежень».Фінал конкурсу краси відбувся у Слов’янську 29 листопада. У заході взяли участь 10 фіналісток з різних областей України, – пише Район.Ковель Як інформує прес-служба Донецької ОДА, конкурс тривав з 24 листопада та складався з певного переліку завдань як творчого, так і практичного характеру. Дівчата готували, брали участь у фотосесіях та кулінарних батлах.Завоювала корону цього року мешканка Дніпропетровської областіТакож на офіційній сторінці конкурсу у facebook відбулося голосування за перемогу в номінації «Міс Інтернет». Найбільшу кількість голосів – 742, користувачі соцмережі віддали Ользі Яренчук з Ковеля.Кожна представниця області отримала перемогу в певній номінації та подарунки від партнерів конкурсу.

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