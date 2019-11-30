В Україні кодуватимуть телеканали: що робити





Про це інформує "24 канал", –



Це значить, що дивитись канали через тарілку і не платити за це більше не вийде. Наразі в Україні 4,4 млн домівок можуть дивитися супутникове телебачення.



Що відбувається?



Сигнал, який в Україні ловлять через тарілку, насправді є технічним, він призначений виключно для провайдерів телевізійних послуг. І вже вони мають доставляти його усім користувачам. Якщо встановити тарілку та дивитися супутникові канали напряму, то фактично це буде вважатися піратством.



Легально користуються послугами лише 4% домогосподарств або 200 тис. людей. Це дуже низький показник навіть серед сусідніх країн,

– визначили світові експерти.



Нажаль, в Україні часто встановлюють обладнання, не повідомляючи про цей факт. Ба більше, при встановленні антен беруть додаткову плату за “злам” коду супутникових телеканалів – використовують так званий “card sharing”.



Доля домогосподарств з подібним “зламом” – від 0,4 до 0,8 млн. Це у 2-4 рази більше споживачів легального контенту.



Найбільше у світі супутникове телебачення дивляться у США – 16 млн домашніх антенн. Друге місце за Німеччиною – 12,4 млн. Замикає топ-трійку Японія – 10 млн 620 тисяч. У сусідній з Україною Польщею наразі 2,5 млн користувачів.



Чому це незаконно?



Технічний український сигнал через супутникові тарілки може потрапити до Європи. Таким чином, європейці можуть дивитися безкоштовне українське телебачення. А це – порушення норм та законів ЄС.



Там супутникові канали доступні майже виключно у складі спеціальних пакетів включно з встановленням тарілки. Безкоштовні – лише державні, регіональні або суспільні телеканали.



Кого торкнуться зміни?



Лише користувачів супутникових тарілок з технічним сигналом, які не підключені до двох офіційних провайдерів – Viasat або Xtra TV. А це – більшість тих, хто дивиться телебачення через супутник. Є інформація про вихід на український ринок потужного європейського гравця – французького Vivendi. Однією з їх умов було якраз кодування сигналу.



Які канали стануть платними?



Це стосуватиметься каналів чотирьох основних медіагруп:



1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді

StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;

Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм



Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.

Близько 40 регіональних та нішових телеканалів залишаться у відкритому доступі. Наразі відбуваються короткострокові відключення з виведенням інформаційного повідомлення для користувачів



Що робити після кодування?



- Підключитися до двох офіційних провайдерів послуг супутникового телебачення: Xtra TV або Viasat. Viasat пропонує такий варіант:сама тарілка коштує 1099 грн, ще 49 грн – щомісячна плата за 83 канали. Xtra TV має скромнішу пропозицію: 39 грн за 29 каналів.

- Приєднатися до кабельного оператора, якщо ваше домогосподарство входить до мережі покриття

- Деякі інтернет-провайдери пропонують інтернет-телебачення у форматі IPTV – інтернет +телебачення. Всесвітня мережа містить декілька сервісів з різноманітним контентом. В Україні доступні Megogo, Oll.tv, Divan.tv та інші. Щоб дивитися їх через телевізор, потрібна функція Smart.TV або приставка.

- Платити за контент і не користуватися послугами піратів – вже усталена світова практика. Це дозволить покращити його якість, різноманітність та впровадити сучасні технології передачі зображення та звуку. Кодування буде використовувати систему Verimatrix, а щодо можливості її злому наразі нічого не відомо. Можливо запровадження додаткових систем кодування та захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 20-го січня 2020 року безкоштовний супутниковий сигнал буде закодовано. Під це підпадуть 24 канали чотирьох медіагруп.Про це інформує "24 канал", – передає сайт Володимира-Волинського "Княжий Град".Це значить, що дивитись канали через тарілку і не платити за це більше не вийде. Наразі в Україні 4,4 млн домівок можуть дивитися супутникове телебачення.Сигнал, який в Україні ловлять через тарілку, насправді є технічним, він призначений виключно для провайдерів телевізійних послуг. І вже вони мають доставляти його усім користувачам. Якщо встановити тарілку та дивитися супутникові канали напряму, то фактично це буде вважатися піратством.Легально користуються послугами лише 4% домогосподарств або 200 тис. людей. Це дуже низький показник навіть серед сусідніх країн,– визначили світові експерти.Нажаль, в Україні часто встановлюють обладнання, не повідомляючи про цей факт. Ба більше, при встановленні антен беруть додаткову плату за “злам” коду супутникових телеканалів – використовують так званий “card sharing”.Доля домогосподарств з подібним “зламом” – від 0,4 до 0,8 млн. Це у 2-4 рази більше споживачів легального контенту.Найбільше у світі супутникове телебачення дивляться у США – 16 млн домашніх антенн. Друге місце за Німеччиною – 12,4 млн. Замикає топ-трійку Японія – 10 млн 620 тисяч. У сусідній з Україною Польщею наразі 2,5 млн користувачів.Технічний український сигнал через супутникові тарілки може потрапити до Європи. Таким чином, європейці можуть дивитися безкоштовне українське телебачення. А це – порушення норм та законів ЄС.Там супутникові канали доступні майже виключно у складі спеціальних пакетів включно з встановленням тарілки. Безкоштовні – лише державні, регіональні або суспільні телеканали.Лише користувачів супутникових тарілок з технічним сигналом, які не підключені до двох офіційних провайдерів – Viasat або Xtra TV. А це – більшість тих, хто дивиться телебачення через супутник. Є інформація про вихід на український ринок потужного європейського гравця – французького Vivendi. Однією з їх умов було якраз кодування сигналу.Це стосуватиметься каналів чотирьох основних медіагруп:1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, БігудіStarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільмМедіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.Близько 40 регіональних та нішових телеканалів залишаться у відкритому доступі. Наразі відбуваються короткострокові відключення з виведенням інформаційного повідомлення для користувачів- Підключитися до двох офіційних провайдерів послуг супутникового телебачення: Xtra TV або Viasat. Viasat пропонує такий варіант:сама тарілка коштує 1099 грн, ще 49 грн – щомісячна плата за 83 канали. Xtra TV має скромнішу пропозицію: 39 грн за 29 каналів.- Приєднатися до кабельного оператора, якщо ваше домогосподарство входить до мережі покриття- Деякі інтернет-провайдери пропонують інтернет-телебачення у форматі IPTV – інтернет +телебачення. Всесвітня мережа містить декілька сервісів з різноманітним контентом. В Україні доступні Megogo, Oll.tv, Divan.tv та інші. Щоб дивитися їх через телевізор, потрібна функція Smart.TV або приставка.- Платити за контент і не користуватися послугами піратів – вже усталена світова практика. Це дозволить покращити його якість, різноманітність та впровадити сучасні технології передачі зображення та звуку. Кодування буде використовувати систему Verimatrix, а щодо можливості її злому наразі нічого не відомо. Можливо запровадження додаткових систем кодування та захисту.

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