У Польщі в авто з українцями врізався потяг





Як пoвідoмляє



В фургон марки Renault, який опинився на рельсах, в'їхав потяг “Перемишль-Щецин”, котрим подорожувало близько 300 пасажирів.



Удар переважно прийшовся на вантажний відсік фургону, адже зіткнення відбулося в момент, коли транспортний засіб вже з’їжджав з колії. Двоє чоловіків, які перебували в кабіні, були госпіталізовані, проте загрозливих для життя травм у них не діагностували. Машиністи та пасажири потяга в результаті аварії не постраждали.



Як показав тест на алкоголь на місці, водій та пасажир фургону - громадяни України - були нетверезими. В першого в крові, зокрема, було понад пів проміле. Обоє чоловіків є працівниками фірми з Клобуцького повіту. Наразі триває вивчення обставин аварії, після чого винуватцю будуть пред'явлені звинувачення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Авто, в якому перебувало двоє громадян України, виїхало на рельси прямо перед потягом у населеному пункті Кулеє (Нижньосілезьке воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvn24.pl, інцидент стався в неділю, 1 грудня.В фургон марки Renault, який опинився на рельсах, в'їхав потяг “Перемишль-Щецин”, котрим подорожувало близько 300 пасажирів.Удар переважно прийшовся на вантажний відсік фургону, адже зіткнення відбулося в момент, коли транспортний засіб вже з’їжджав з колії. Двоє чоловіків, які перебували в кабіні, були госпіталізовані, проте загрозливих для життя травм у них не діагностували. Машиністи та пасажири потяга в результаті аварії не постраждали.Як показав тест на алкоголь на місці, водій та пасажир фургону - громадяни України - були нетверезими. В першого в крові, зокрема, було понад пів проміле. Обоє чоловіків є працівниками фірми з Клобуцького повіту. Наразі триває вивчення обставин аварії, після чого винуватцю будуть пред'явлені звинувачення.

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