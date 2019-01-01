У Польщі в авто з українцями врізався потяг
Сьогодні, 15:00
Авто, в якому перебувало двоє громадян України, виїхало на рельси прямо перед потягом у населеному пункті Кулеє (Нижньосілезьке воєводство).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvn24.pl, інцидент стався в неділю, 1 грудня.
В фургон марки Renault, який опинився на рельсах, в'їхав потяг “Перемишль-Щецин”, котрим подорожувало близько 300 пасажирів.
Удар переважно прийшовся на вантажний відсік фургону, адже зіткнення відбулося в момент, коли транспортний засіб вже з’їжджав з колії. Двоє чоловіків, які перебували в кабіні, були госпіталізовані, проте загрозливих для життя травм у них не діагностували. Машиністи та пасажири потяга в результаті аварії не постраждали.
Як показав тест на алкоголь на місці, водій та пасажир фургону - громадяни України - були нетверезими. В першого в крові, зокрема, було понад пів проміле. Обоє чоловіків є працівниками фірми з Клобуцького повіту. Наразі триває вивчення обставин аварії, після чого винуватцю будуть пред'явлені звинувачення.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvn24.pl, інцидент стався в неділю, 1 грудня.
В фургон марки Renault, який опинився на рельсах, в'їхав потяг “Перемишль-Щецин”, котрим подорожувало близько 300 пасажирів.
Удар переважно прийшовся на вантажний відсік фургону, адже зіткнення відбулося в момент, коли транспортний засіб вже з’їжджав з колії. Двоє чоловіків, які перебували в кабіні, були госпіталізовані, проте загрозливих для життя травм у них не діагностували. Машиністи та пасажири потяга в результаті аварії не постраждали.
Як показав тест на алкоголь на місці, водій та пасажир фургону - громадяни України - були нетверезими. В першого в крові, зокрема, було понад пів проміле. Обоє чоловіків є працівниками фірми з Клобуцького повіту. Наразі триває вивчення обставин аварії, після чого винуватцю будуть пред'явлені звинувачення.
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