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Грабіжник-невдаха: у Луцьку жінка та хлопець зловили злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини

Грабіжник-невдаха: у Луцьку жінка та хлопець зловили злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини
У Луцьку на проспекті Соборності 17-річний хлопець та жінка затримали злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Повідомляють, молода дівчина поверталась додому, як раптом до неї підбіг невідомий чоловік і вихопив з рук гаманець. Дівчина почала кричати про допомогу і побігла за зловмисником. На щастя, неподалік вигулював собаку 17-річний юнак. Почувши крики, він негайно помчався за порушником, але той кинув у нього гаманцем і побіг далі. За парканом його спіймала інша жінка, яка також стала очевидцем дійства.

Усі четверо, потерпіла, зловмисник і двоє небайдужих громадян, кілька хвилин очікували приїзду екіпажу патрульних.

25-річний затриманий повідомив, що хотів «зняти пранк», тому й вирвав з рук гаманець. Врешті, мотиви та наслідки таких дій уже визначатиме слідчий.

"А одного з учасників події, який, не вагаючись, побіг за хлопцем, вітаємо з днем народження! Йому саме сьогодні виповнилось 17 років. Гідний вчинок достойного мужчини", - йдеться у повідомленні.

Грабіжник-невдаха: у Луцьку жінка та хлопець зловили злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини
Грабіжник-невдаха: у Луцьку жінка та хлопець зловили злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини
Грабіжник-невдаха: у Луцьку жінка та хлопець зловили злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини

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Теги: Луцьк, патрульна поліція, затримали злодія
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