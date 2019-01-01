Грабіжник-невдаха: у Луцьку жінка та хлопець зловили злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини





Про це інформує



Повідомляють, молода дівчина поверталась додому, як раптом до неї підбіг невідомий чоловік і вихопив з рук гаманець. Дівчина почала кричати про допомогу і побігла за зловмисником. На щастя, неподалік вигулював собаку 17-річний юнак. Почувши крики, він негайно помчався за порушником, але той кинув у нього гаманцем і побіг далі. За парканом його спіймала інша жінка, яка також стала очевидцем дійства.



Усі четверо, потерпіла, зловмисник і двоє небайдужих громадян, кілька хвилин очікували приїзду екіпажу патрульних.



25-річний затриманий повідомив, що хотів «зняти пранк», тому й вирвав з рук гаманець. Врешті, мотиви та наслідки таких дій уже визначатиме слідчий.



"А одного з учасників події, який, не вагаючись, побіг за хлопцем, вітаємо з днем народження! Йому саме сьогодні виповнилось 17 років. Гідний вчинок достойного мужчини", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності 17-річний хлопець та жінка затримали злодія, який вирвав гаманець з рук дівчини.Про це інформує патрульна поліція Волині. Повідомляють, молода дівчина поверталась додому, як раптом до неї підбіг невідомий чоловік і вихопив з рук гаманець. Дівчина почала кричати про допомогу і побігла за зловмисником. На щастя, неподалік вигулював собаку 17-річний юнак. Почувши крики, він негайно помчався за порушником, але той кинув у нього гаманцем і побіг далі. За парканом його спіймала інша жінка, яка також стала очевидцем дійства.Усі четверо, потерпіла, зловмисник і двоє небайдужих громадян, кілька хвилин очікували приїзду екіпажу патрульних.25-річний затриманий повідомив, що хотів «зняти пранк», тому й вирвав з рук гаманець. Врешті, мотиви та наслідки таких дій уже визначатиме слідчий."А одного з учасників події, який, не вагаючись, побіг за хлопцем, вітаємо з днем народження! Йому саме сьогодні виповнилось 17 років. Гідний вчинок достойного мужчини", - йдеться у повідомленні.

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