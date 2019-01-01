Волинські борчині стали призерками чемпіонату України





Команда Волинської області вже традиційно взяла участь в змаганнях. Додому волиняни повернулися із нагородами, інформує відділ спорту Волинської ОДА.



Уродженка села Дубове, що на Ковельщині, Ірина Борисюк виборола срібло у ваговій категорії 58 кг. Наталія Нікітіч та Олександра Симчук отримали бронзові нагороди. Обидві спортсменки навчаються у Володимир-Волинській ДЮСШ.



Вітаємо борчинь та тренерів із перемогою і бажаємо нових, вагомих здобутків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останні дні осені Одеса перетворилася на борцівський осередок країни. Адже тут 26-29 листопада відбувався чемпіонат України з вільної боротьби, серед юнаків та дівчат 2006-2009 років народження.Команда Волинської області вже традиційно взяла участь в змаганнях. Додому волиняни повернулися із нагородами, інформує відділ спорту Волинської ОДА.Уродженка села Дубове, що на Ковельщині,виборола срібло у ваговій категорії 58 кг.таотримали бронзові нагороди. Обидві спортсменки навчаються у Володимир-Волинській ДЮСШ.Вітаємо борчинь та тренерів із перемогою і бажаємо нових, вагомих здобутків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію