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Волинські борчині стали призерками чемпіонату України

Волинські борчині стали призерками чемпіонату України
В останні дні осені Одеса перетворилася на борцівський осередок країни. Адже тут 26-29 листопада відбувався чемпіонат України з вільної боротьби, серед юнаків та дівчат 2006-2009 років народження.

Команда Волинської області вже традиційно взяла участь в змаганнях. Додому волиняни повернулися із нагородами, інформує відділ спорту Волинської ОДА.

Уродженка села Дубове, що на Ковельщині, Ірина Борисюк виборола срібло у ваговій категорії 58 кг. Наталія Нікітіч та Олександра Симчук отримали бронзові нагороди. Обидві спортсменки навчаються у Володимир-Волинській ДЮСШ.

Вітаємо борчинь та тренерів із перемогою і бажаємо нових, вагомих здобутків.

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Теги: боротьба, змагання, Волинь
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