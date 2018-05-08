США передали Нацполіції 88 автомобілів





88 автомобілів Renault передало Україні посольство США, - пише



Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що багато з цих авто будуть надані поліцейським у територіальних громадах.



Тейлор висловив сподівання на більше подібних церемоній в майбутньому.





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