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США передали Нацполіції 88 автомобілів

США передали Нацполіції 88 автомобілів
Національна поліція отримала від США нові автомобілі.

88 автомобілів Renault передало Україні посольство США, - пише НВ.

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що багато з цих авто будуть надані поліцейським у територіальних громадах.

Тейлор висловив сподівання на більше подібних церемоній в майбутньому.


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Теги: поліція, Україна
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