США передали Нацполіції 88 автомобілів
02 грудень, 23:34
Національна поліція отримала від США нові автомобілі.
88 автомобілів Renault передало Україні посольство США, - пише НВ.
Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що багато з цих авто будуть надані поліцейським у територіальних громадах.
Тейлор висловив сподівання на більше подібних церемоній в майбутньому.
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88 автомобілів Renault передало Україні посольство США, - пише НВ.
Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що багато з цих авто будуть надані поліцейським у територіальних громадах.
Тейлор висловив сподівання на більше подібних церемоній в майбутньому.
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