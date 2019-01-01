У волинському пункті пропуску знайшли крадену вантажівку
Сьогодні, 15:35
В «Ягодині» виявили викрадену вантажівку, яка перебуває у розшуку з 2018 року.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Громадянин, керуючи вантажним автомобілем "ДАФ" 2013 року випуску австрійської реєстрації, прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску «Ягодин».
Під час процедур прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясували, що транспортний засіб із квітня 2018 року перебуває у міжнародному розшуку як викрадений.
За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.
Автівку прикордонники передали співробітникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Громадянин, керуючи вантажним автомобілем "ДАФ" 2013 року випуску австрійської реєстрації, прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску «Ягодин».
Під час процедур прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясували, що транспортний засіб із квітня 2018 року перебуває у міжнародному розшуку як викрадений.
За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.
Автівку прикордонники передали співробітникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Голова облради просить пустити додаткові поїзди через Волинь
Сьогодні, 15:56
У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
У волинському пункті пропуску знайшли крадену вантажівку
Сьогодні, 15:35
Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині
Сьогодні, 15:26
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Сьогодні, 15:09