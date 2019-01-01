У волинському пункті пропуску знайшли крадену вантажівку





Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Громадянин, керуючи вантажним автомобілем "ДАФ" 2013 року випуску австрійської реєстрації, прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску «Ягодин».



Під час процедур прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясували, що транспортний засіб із квітня 2018 року перебуває у міжнародному розшуку як викрадений.



За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.



Автівку прикордонники передали співробітникам Національної поліції.





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