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У волинському пункті пропуску знайшли крадену вантажівку

У волинському пункті пропуску знайшли крадену вантажівку
В «Ягодині» виявили викрадену вантажівку, яка перебуває у розшуку з 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Громадянин, керуючи вантажним автомобілем "ДАФ" 2013 року випуску австрійської реєстрації, прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску «Ягодин».

Під час процедур прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясували, що транспортний засіб із квітня 2018 року перебуває у міжнародному розшуку як викрадений.

За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.

Автівку прикордонники передали співробітникам Національної поліції.


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Теги: луцький загін, Ягодин, крадена вантажівка
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