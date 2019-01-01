«Жодних переговорів з бойовиками»: Порошенко окреслив червоні лінії для нормандського саміту





Про це з трибуни парламенту заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко, інформує



«Ми маємо чітко прийняти дорожню карту щодо імплементації мінського процесу, де безпековий компонент влючно з виведенням військ, виведенням російської техніки і артилерії передує політичному компоненту», – зазначив Порошенко.



Він також застеріг українську делегацію від двосторонніх переговорів із Путіним, під час яких Україна буде позбавлена підтримки європейських партнерів. Кремль, який намагається вислизнути з-під дії санкцій, буде просувати ідею двосторонніх перегорів України з бойовиками, що є неприпустимим – переконаний Петро Порошенко.



«Жодних компромісів щодо унітарності держави. Жодних переговорів з бойовиками. Бо їхній «мишачий король» розташований у Кремлі. І з ним треба вести переговори. Україна має бути захищена позицією наших союзників. Переговори мають бути проведені спільно», – наголосив п’ятий президент.



Петро Порошенко сказав, що всі прагнуть миру і бажають успіху українській делегації. При цьому український парламент має бути потужним запобіжником, щоб ніхто не перетнув червоні лінії під час переговорів у нормандському форматі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська делегація на нормандській зустрічі має відстоювати позиції збереження унітарності нашої держави і вимагати виконання Росією безпекового компоненту перед політичним.Про це з трибуни парламенту заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України, інформує пресслужба політичної сили «Ми маємо чітко прийняти дорожню карту щодо імплементації мінського процесу, де безпековий компонент влючно з виведенням військ, виведенням російської техніки і артилерії передує політичному компоненту», – зазначив Порошенко.Він також застеріг українську делегацію від двосторонніх переговорів із, під час яких Україна буде позбавлена підтримки європейських партнерів. Кремль, який намагається вислизнути з-під дії санкцій, буде просувати ідею двосторонніх перегорів України з бойовиками, що є неприпустимим – переконаний Петро Порошенко.«Жодних компромісів щодо унітарності держави. Жодних переговорів з бойовиками. Бо їхній «мишачий король» розташований у Кремлі. І з ним треба вести переговори. Україна має бути захищена позицією наших союзників. Переговори мають бути проведені спільно», – наголосив п’ятий президент.Петро Порошенко сказав, що всі прагнуть миру і бажають успіху українській делегації. При цьому український парламент має бути потужним запобіжником, щоб ніхто не перетнув червоні лінії під час переговорів у нормандському форматі.

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