Показали, як виглядатиме сцена «Євробачення 2020»





Про це пише



Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, розробкою і оформленням сцени Євробачення 2020 займався всесвітньо відомий дизайнер Флоріан Відер, на рахунку якого – сцена минулорічного конкурсу, оформлення майданчиків для MTV Awards і Emmy Awards.



Він розповів, що в роботі він був натхненний голландським ландшафтом і офіційним слоганом конкурсу – Open Up («Відкрийся»).



В результаті дизайн сцени показує зв’язок між небом, морем і землею:



«Горизонт пов’язує ці елементи, і буде працювати як вікно, яке відкриває світ Євробачення 2020. План поверхів сцени натхненні каналами і мостами, які з’єднують землю і воду в Нідерландах. Так ми хочемо максимально наблизити артистів до аудиторії».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організаторі пісенного конкурсу Євробачення представили дизайн сцени, на якій виступатимуть учасники у нідерландському Роттердамі.Про це пише UA.NEWS Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, розробкою і оформленням сцени Євробачення 2020 займався всесвітньо відомий дизайнер, на рахунку якого – сцена минулорічного конкурсу, оформлення майданчиків для MTV Awards і Emmy Awards.Він розповів, що в роботі він був натхненний голландським ландшафтом і офіційним слоганом конкурсу – Open Up («Відкрийся»).В результаті дизайн сцени показує зв’язок між небом, морем і землею:«Горизонт пов’язує ці елементи, і буде працювати як вікно, яке відкриває світ Євробачення 2020. План поверхів сцени натхненні каналами і мостами, які з’єднують землю і воду в Нідерландах. Так ми хочемо максимально наблизити артистів до аудиторії».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію