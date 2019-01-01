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У Нововолинську молодик викрав алкоголь з магазину: поліція просить впізнати злодія.ФОТО

У Нововолинську молодик викрав алкоголь з магазину: поліція просить впізнати злодія.ФОТО
Працівники поліції встановлюють особу, котра підозрюється у вчиненні крадіжки з магазину на 15-му мікрорайоні.

Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, що хлопець вкрав пляшку коньяку, - пише "Буг".

Крадія зафіксували камери відеоспостереження, розміщені в магазині.

Правоохоронці просять в разі впізнання особи повідомити за номерами телефону : (03344) 3-30-59, 0963487333. Анонімність гарантують.

У Нововолинську молодик викрав алкоголь з магазину: поліція просить впізнати злодія.ФОТО
У Нововолинську молодик викрав алкоголь з магазину: поліція просить впізнати злодія.ФОТО
У Нововолинську молодик викрав алкоголь з магазину: поліція просить впізнати злодія.ФОТО
У Нововолинську молодик викрав алкоголь з магазину: поліція просить впізнати злодія.ФОТО

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Теги: Нововолинськ, крадіжка
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