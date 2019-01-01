У Нововолинську молодик викрав алкоголь з магазину: поліція просить впізнати злодія.ФОТО
Сьогодні, 14:40
Працівники поліції встановлюють особу, котра підозрюється у вчиненні крадіжки з магазину на 15-му мікрорайоні.
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, що хлопець вкрав пляшку коньяку, - пише "Буг".
Крадія зафіксували камери відеоспостереження, розміщені в магазині.
Правоохоронці просять в разі впізнання особи повідомити за номерами телефону : (03344) 3-30-59, 0963487333. Анонімність гарантують.
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Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, що хлопець вкрав пляшку коньяку, - пише "Буг".
Крадія зафіксували камери відеоспостереження, розміщені в магазині.
Правоохоронці просять в разі впізнання особи повідомити за номерами телефону : (03344) 3-30-59, 0963487333. Анонімність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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