«Директор ДБР обслуговує Офіс президента», – політолог

Романа Труби доводять його змову з Банковою та підтверджують фактичний кінець незалежності всієї правоохоронної системи в Україні.



Про це пише у своєму блозі політолог Євген Булавка на сайті



Зокрема, Булавка розповідає, що 19 листопада Телеграм-канал «Трубу прорвало» вперше оприлюднив записи розмов керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби з його робочого кабінету. Вони підтверджують, що Офіс президента в телефонному режимі нацьковує бюро на політичних опонентів і представників бізнесу. Щонайменше справи проти Уляни Супрун, Костянтина Жеваго, Приватбанку, керівництва НБУ узгоджують безпосередньо на Банковій, а найрезонансніші – з главою держави. В зоні особливої уваги Труби і Офісу Зеленського - переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.



Другу порцію записів, пише Булавка, символічно поширили 3 грудня – в день народження Андрія Богдана, одного з головних фігурантів плівок та «правої руки» Зеленського. Тепер громадськість почула, що керівник Офісу президента, якого Труба називає «Бліжайшим», через прямий тиск на ДБР, відстоює бізнес інтереси олігарха Ігоря Коломойського.



«Касетний скандал Зеленського», як його вже охрестили вітчизняні журналісти, свідчить про відверту узурпацію влади, до якої навіть Янукович йшов кілька років, а не місяців. Записи фактично підтверджують усі застереження опозиції – і про політичні переслідування, і про вибіркове правосуддя, і про згортання демократії, і про вплив Коломойського на керівництво держави та правоохоронні структури», - пише Євген Булавка.



За його словами, Роман Труба досі не спростував, що голос на записах належить йому. А факт прослуховування власного кабінету директор ДБР визнав у вересні цього року. Хронологія подій, викладених у записах, збігається із ймовірним періодом прослуховування.



«Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована в вентиляційну систему», - заявляв Роман Труба ще 21 вересня.



«В демократичній державі, з незалежними правоохоронними органами, їхню автентичність встановлювало б слідство й суд після відставки усіх фігурантів. Однак, навряд чи адекватної реакції слід чекати від вітчизняних органів правопорядку, адже підслухані у кабінеті Романа Труби розмови дискредитують не лише ДБР, а щонайменше НАБУ, ГПУ та передусім Офіс Президента Зеленського», - зазначає політолог.



Як свідчать нові записи, очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, перебуває «на гачку» ОП через справи про втручання в американські вибори та відпочинок в Рівненській області на елітній базі за чужий рахунок, без внесення в декларацію. Цих підстав вже достатньо, аби усунути Ситника з посади, щойно він перестане бути корисним для Банкової.



13 вересня Руслан – ймовірно, Рябошапка, Генеральний прокурор України – надає вказівки Романові Трубі щодо необхідності припинити обшуки в Дніпропетровській міськраді. Тоді ж Андрій Богдан, глава Офісу Зеленського та юрист Коломойського, вимагає від ДБР поки що не чіпати Приватбанк і НБУ – щоб не зірвати візит місії МВФ.



«Ну, то що я казав. Две неделі є МВФ. Не трогать Приватбанк і НБУ. Команду дав БАЙ», - чутно на записах голос, ймовірно Романа Труби у розмові зі своїм підлеглим. БАЙ - ініціали Андрія Богдана.



Показовою є паніка керівництва ДБР, зафіксована на нових записах, через розслідування регіональними слідчими справ, що суперечать бізнес-інтересам Коломойського. Йдеться по розслідування в Миколаєві, яке Андрій Богдан вимагав негайно закрити, бо йому «дзвонив лічно Бєня».



«Быстро закрывайте это дело бл***ке, потом скасовуйте, что хотите с ним делайте. (нерозбірливо) Он( тобто Богдан ) говорит, что это личная, ***, тема Бени, вообще. И он за неё будет рвать вообще всех. (нерозбірливо)… Это в обход меня зарегистрировано дело… Говорю, передайте этому пи****су, что он уволен, бл**ь», - доповідає Романові Трубі голос, схожий на керівника патронатної служби Олександра Удовиченка.



Євген Булавка зауважує, що з Офісу Зеленського до директора ДБР ходить в якості посланця Андрій Смірнов, призначений два місяці тому заступником керівника Андрія Богдана. За інформацією політолога, цей юрист донедавна захищав в судах інтереси сепаратиста, одного з архітекторів псевдореспублік Олександра Єфрємова та міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш.



«Але найбільшої шкоди для репутації України перед західними партнерами наробили записи, що підтвердили політичні мотиви переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка. Виявляється, навіть розклад його допитів, судячи із записів, формують в Офісі Зеленського», - пише Булавка.



«Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п’ятницю. Давай ми тут зробимо паузу. Як я розумію, нам у цьому провадженні потрібен який результат юридичний. Да. Якщо ми його викличемо на п’ятницю, навіть по безпрєдєлу, він зманіпулює і виставить себе жертвою. Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна», - звітує про свою роботу Роман Труба в телефонній розмові з Андрієм Богданом.



Швидше за все, переконує Булавка, стратегію атак проти Порошенка Андрій Богдан розробляє не сам, а в співпраці зі своїм старим другом і бізнес-партнером Андрієм Портновим. Колишній заступник голови адміністрації Януковича Портнов, якого називають автором «законів 16 січня», наважився повернутись до України тільки після президентських виборів цього року.



Співпраця з Богданом пояснює, і звідки у Портнова з’являється закрита інформація про хід розслідування раніше, ніж у ДБР, і чому правоохоронці слухняно розслідують вигадані юристом Януковича справи проти Петра Порошенка .



Про катастрофічний масштаб змови на Банковій і повну втрату незалежності правоохоронною системою свідчить неможливість провести навіть незалежні і об’єктивні експертизи, особливо в політичних справах.



«Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля ОП», - чутно на свіжих плівках голос Романа Труби.



Офіс Зеленського вимагає від ДБР результатів вже до кінця року – про це свідчать зафіксовані подробиці розмови про нараду силовиків у президента, яка відбулась в середині вересня. Директора ДБР дійсно підпирають терміни – бо «Слуги народу» вже проголосували поправку до закону про Бюро, і Трубу звільнять з посади на новий рік. Тепер його доля як очільника відомства - в руках Зеленського. Він може підписати закон, а може й накласти вето, або ж власним указом поновити на посаді Романа Трубу. Якщо той буде слухняним і виконає політичні замовлення Банкової.



Напередодні і під час цьогорічних виборів всі олігархічні ЗМІ у тандемі з російською пропагандою знищували репутацію Петра Порошенка, нав’язуючи суспільству образ корупціонера, бариги, мародера, вбивці. Останні півроку, слідчі з усіх правоохоронних відомств в ручному режимі і під пильним наглядом Офісу президента, та особисто Андрія Богдана, щодня шукали хоч якісь докази за придуманими в ЗМІ злочинами. Теперішня істерика керівників правоохоронних структур свідчить про відсутність бодай найменших свідчень проти Петра Порошенка. Виходить, українці стали жертвами однією з найбрудніших і наймасштабніших операцій з дискредитації і брехні в світовій політиці.



Однак, західні союзники України вже чітко дали зрозуміти, що не будуть терпіти політичні переслідування. Зокрема, президент Європейської Ради, новообраний лідер Європейської народної партії – найбільшої політичної групи Європарламенту – Дональд Туск застеріг нову українську владу від цькування Порошенка.



«Це дійсно небезпечно! Я сподіваюсь, що Україна залишиться країною, де правоохоронні і судові органи поважають верховенство права, де немає місця для політично вмотивованих переслідувань. Будь-яка спроба залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі. Використання влади проти політичних опонентів стане трагедією не лише для жертв переслідувань, а для всієї країни», - так відреагував Дональд Туск на публікацію записів розмов директора ДБР.



Скандал навколо записів розмов Романа Труби з Андрієм Богданом чітко показав, наскільки незрілою є українська демократія. Для порівняння, найбільша політична криза США за десятиріччя - розслідування імпічменту Дональда Трампа, почалась зі значно менших підозр у перевищенні президентом владних повноважень проти свого опонента. Безсумнівно, американська правова система точно зім’яла б кожного, проти кого була б хоч половина свідчень, які відкрили нам записи з кабінету Романа Труби.



Показово, як напередодні Володимир Зеленський прокоментував розслідування щодо отримання хабаря Ігорем Щербиною,- соратником і кумом Романа Труби.



«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро», - написав глава держава у соціальних мережах.



Цікаво, чи розуміє Зеленський, що за такою ж логікою негайного перезавантаження потребує і Офіс Президента? У будь-якій західній демократичній країні кожен з цих скандалів коштував би політичної кар’єри, а деякі з них – і реального тюремного ув’язнення. Останні опитування громадян показують, що люди все більше розчаровуються в «нових обличчях», яких привів до влади Володимир Зеленський.



"Однак, вітчизняні медіа, так звані антикорупціонери воліють не помічати, як крок за кроком свободу і права людей в Україні обмежує нова провладна команда", - резюмує у своєму блозі політолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опубліковані аудіозаписи розмов очільника ДБРдоводять його змову з Банковою та підтверджують фактичний кінець незалежності всієї правоохоронної системи в Україні.Про це пише у своєму блозі політологна сайті site.ua Зокрема, Булавка розповідає, що 19 листопада Телеграм-канал «Трубу прорвало» вперше оприлюднив записи розмов керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби з його робочого кабінету. Вони підтверджують, що Офіс президента в телефонному режимі нацьковує бюро на політичних опонентів і представників бізнесу. Щонайменше справи проти, Приватбанку, керівництва НБУ узгоджують безпосередньо на Банковій, а найрезонансніші – з главою держави. В зоні особливої уваги Труби і Офісу- переслідування п’ятого президента УкраїниДругу порцію записів, пише Булавка, символічно поширили 3 грудня – в день народження, одного з головних фігурантів плівок та «правої руки» Зеленського. Тепер громадськість почула, що керівник Офісу президента, якого Труба називає «Бліжайшим», через прямий тиск на ДБР, відстоює бізнес інтереси олігарха«Касетний скандал Зеленського», як його вже охрестили вітчизняні журналісти, свідчить про відверту узурпацію влади, до якої навіть Янукович йшов кілька років, а не місяців. Записи фактично підтверджують усі застереження опозиції – і про політичні переслідування, і про вибіркове правосуддя, і про згортання демократії, і про вплив Коломойського на керівництво держави та правоохоронні структури», - пише Євген Булавка.За його словами, Роман Труба досі не спростував, що голос на записах належить йому. А факт прослуховування власного кабінету директор ДБР визнав у вересні цього року. Хронологія подій, викладених у записах, збігається із ймовірним періодом прослуховування.«Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована в вентиляційну систему», - заявляв Роман Труба ще 21 вересня.«В демократичній державі, з незалежними правоохоронними органами, їхню автентичність встановлювало б слідство й суд після відставки усіх фігурантів. Однак, навряд чи адекватної реакції слід чекати від вітчизняних органів правопорядку, адже підслухані у кабінеті Романа Труби розмови дискредитують не лише ДБР, а щонайменше НАБУ, ГПУ та передусім Офіс Президента Зеленського», - зазначає політолог.Як свідчать нові записи, очільник Національного антикорупційного бюро, перебуває «на гачку» ОП через справи про втручання в американські вибори та відпочинок в Рівненській області на елітній базі за чужий рахунок, без внесення в декларацію. Цих підстав вже достатньо, аби усунути Ситника з посади, щойно він перестане бути корисним для Банкової.13 вересня Руслан – ймовірно,, Генеральний прокурор України – надає вказівки Романові Трубі щодо необхідності припинити обшуки в Дніпропетровській міськраді. Тоді ж Андрій Богдан, глава Офісу Зеленського та юрист Коломойського, вимагає від ДБР поки що не чіпати Приватбанк і НБУ – щоб не зірвати візит місії МВФ.«Ну, то що я казав. Две неделі є МВФ. Не трогать Приватбанк і НБУ. Команду дав БАЙ», - чутно на записах голос, ймовірно Романа Труби у розмові зі своїм підлеглим. БАЙ - ініціали Андрія Богдана.Показовою є паніка керівництва ДБР, зафіксована на нових записах, через розслідування регіональними слідчими справ, що суперечать бізнес-інтересам Коломойського. Йдеться по розслідування в Миколаєві, яке Андрій Богдан вимагав негайно закрити, бо йому «дзвонив лічно Бєня».«Быстро закрывайте это дело бл***ке, потом скасовуйте, что хотите с ним делайте. (нерозбірливо) Он( тобто Богдан ) говорит, что это личная, ***, тема Бени, вообще. И он за неё будет рвать вообще всех. (нерозбірливо)… Это в обход меня зарегистрировано дело… Говорю, передайте этому пи****су, что он уволен, бл**ь», - доповідає Романові Трубі голос, схожий на керівника патронатної службиЄвген Булавка зауважує, що з Офісу Зеленського до директора ДБР ходить в якості посланця, призначений два місяці тому заступником керівника Андрія Богдана. За інформацією політолога, цей юрист донедавна захищав в судах інтереси сепаратиста, одного з архітекторів псевдореспублікта міністра юстиції часів Януковича«Але найбільшої шкоди для репутації України перед західними партнерами наробили записи, що підтвердили політичні мотиви переслідування п’ятого Президента України Петра Порошенка. Виявляється, навіть розклад його допитів, судячи із записів, формують в Офісі Зеленського», - пише Булавка.«Там повістка вручається за три дні і ми технічно не могли його викликати на п’ятницю. Давай ми тут зробимо паузу. Як я розумію, нам у цьому провадженні потрібен який результат юридичний. Да. Якщо ми його викличемо на п’ятницю, навіть по безпрєдєлу, він зманіпулює і виставить себе жертвою. Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна», - звітує про свою роботу Роман Труба в телефонній розмові з Андрієм Богданом.Швидше за все, переконує Булавка, стратегію атак проти Порошенка Андрій Богдан розробляє не сам, а в співпраці зі своїм старим другом і бізнес-партнером. Колишній заступник голови адміністрації Януковича Портнов, якого називають автором «законів 16 січня», наважився повернутись до України тільки після президентських виборів цього року.Співпраця з Богданом пояснює, і звідки у Портнова з’являється закрита інформація про хід розслідування раніше, ніж у ДБР, і чому правоохоронці слухняно розслідують вигадані юристом Януковича справи проти Петра Порошенка .Про катастрофічний масштаб змови на Банковій і повну втрату незалежності правоохоронною системою свідчить неможливість провести навіть незалежні і об’єктивні експертизи, особливо в політичних справах.«Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля ОП», - чутно на свіжих плівках голос Романа Труби.Офіс Зеленського вимагає від ДБР результатів вже до кінця року – про це свідчать зафіксовані подробиці розмови про нараду силовиків у президента, яка відбулась в середині вересня. Директора ДБР дійсно підпирають терміни – бо «Слуги народу» вже проголосували поправку до закону про Бюро, і Трубу звільнять з посади на новий рік. Тепер його доля як очільника відомства - в руках Зеленського. Він може підписати закон, а може й накласти вето, або ж власним указом поновити на посаді Романа Трубу. Якщо той буде слухняним і виконає політичні замовлення Банкової.Напередодні і під час цьогорічних виборів всі олігархічні ЗМІ у тандемі з російською пропагандою знищували репутацію Петра Порошенка, нав’язуючи суспільству образ корупціонера, бариги, мародера, вбивці. Останні півроку, слідчі з усіх правоохоронних відомств в ручному режимі і під пильним наглядом Офісу президента, та особисто Андрія Богдана, щодня шукали хоч якісь докази за придуманими в ЗМІ злочинами. Теперішня істерика керівників правоохоронних структур свідчить про відсутність бодай найменших свідчень проти Петра Порошенка. Виходить, українці стали жертвами однією з найбрудніших і наймасштабніших операцій з дискредитації і брехні в світовій політиці.Однак, західні союзники України вже чітко дали зрозуміти, що не будуть терпіти політичні переслідування. Зокрема, президент Європейської Ради, новообраний лідер Європейської народної партії – найбільшої політичної групи Європарламенту –застеріг нову українську владу від цькування Порошенка.«Це дійсно небезпечно! Я сподіваюсь, що Україна залишиться країною, де правоохоронні і судові органи поважають верховенство права, де немає місця для політично вмотивованих переслідувань. Будь-яка спроба залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі. Використання влади проти політичних опонентів стане трагедією не лише для жертв переслідувань, а для всієї країни», - так відреагував Дональд Туск на публікацію записів розмов директора ДБР.Скандал навколо записів розмов Романа Труби з Андрієм Богданом чітко показав, наскільки незрілою є українська демократія. Для порівняння, найбільша політична криза США за десятиріччя - розслідування імпічменту Дональда Трампа, почалась зі значно менших підозр у перевищенні президентом владних повноважень проти свого опонента. Безсумнівно, американська правова система точно зім’яла б кожного, проти кого була б хоч половина свідчень, які відкрили нам записи з кабінету Романа Труби.Показово, як напередодні Володимир Зеленський прокоментував розслідування щодо отримання хабаря,- соратником і кумом Романа Труби.«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро», - написав глава держава у соціальних мережах.Цікаво, чи розуміє Зеленський, що за такою ж логікою негайного перезавантаження потребує і Офіс Президента? У будь-якій західній демократичній країні кожен з цих скандалів коштував би політичної кар’єри, а деякі з них – і реального тюремного ув’язнення. Останні опитування громадян показують, що люди все більше розчаровуються в «нових обличчях», яких привів до влади Володимир Зеленський."Однак, вітчизняні медіа, так звані антикорупціонери воліють не помічати, як крок за кроком свободу і права людей в Україні обмежує нова провладна команда", - резюмує у своєму блозі політолог.

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