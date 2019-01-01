До Гаазького суду направили докази про страти, скоєні російськими «казаками» на Донбасі





Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, - пише



Як зазначили у відомстві, убивства сталися під час боїв за Іловайськ 2014 року і Дебальцеве 2015 року, а жертвами «казаків» стали військовослужбовці Збройних сил України.



«Україна надала фото- і відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових у полон, свідчення очевидців вбивств і документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні», - сказано в повідомленні.



У повідомленні висвітлюється практика ведення бойових дій «чужими руками», тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань.



«Офіс прокурора проінформували, що згадані незаконні збройні формування, можливо, використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, а й для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права», - зазначили у відомстві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральна прокуратура України направила в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду інформацію про дев'ять випадків позасудових страт на Донбасі, які вчинили проросійські бойовики «Козачого союзу «Область Війська Донського» (КСОВД).Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, - пише Захід.нет Як зазначили у відомстві, убивства сталися під час боїв за Іловайськ 2014 року і Дебальцеве 2015 року, а жертвами «казаків» стали військовослужбовці Збройних сил України.«Україна надала фото- і відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових у полон, свідчення очевидців вбивств і документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні», - сказано в повідомленні.У повідомленні висвітлюється практика ведення бойових дій «чужими руками», тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань.«Офіс прокурора проінформували, що згадані незаконні збройні формування, можливо, використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, а й для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права», - зазначили у відомстві.

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