До Дня Збройних сил України у Луцьку вітали військовослужбовців. ФОТО

У луцькому Палаці учнівської молоді відбувся тематичний концерт «Армія з народом, народом України» до Дня Збройних сил України.Військовослужбовців та усіх причетних вітали зі святом та нагороджували у п’ятницю, 6 грудня.«Щороку 6 грудня в державі відзначають День Збройних сил України, який в сучасних умовах має надзвичайно важливе значення. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу яких наша країна досі залишається суверенною і незалежною державою», – почав своє вітальне слово військовий комісар Волинського ОВК полковник, який зазначив, що українські військові – це справжня армія незламних і нескорених бійців патріотів, які п’ятий рік поспіль в умовах війни демонструють мужність, силу, звитягу, могутність духу у бажанні перемогти ворога.У цей день схиляли голови перед пам’яттю тих Героїв, які полягли за благословенну землю, за Україну, ушанувавши їх хвилиною мовчання та висловивши співчуття рідним, дякували тим, хто виховав справжніх вірних синів української землі.За сумлінне виконання службових обов’язків, професійну майстерність, самовідданість і відповідальність, виявлені під час виконання завдань щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України та з нагоди Дня Збройних сил України почесними грамотами нагородили військовослужбовців військових частин та установ луцького гарнізону.Зокрема, вітали командира військової частини А3186 підполковника, начальника відділення персоналу, заступника начальника штабу військової частини А0959 повітряних сил України майора, старшого льотчика авіаційної ланки першої авіаційної ескадрильї військової частини А0959 повітряних сил України капітана, начальника сховища військової частини А2466 молодшого сержантата молодшу медичну сестру травматологічного відділення військової частини А4554 солдатаОкрім цього, також оголосили подяку воякам військової частини та установ луцького гарнізону: медичному працівникові приймального відділення військової частини А4554 старшому солдатута стрільцю відділення охорони військової частини А2466 солдатуПерший заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїтакож приєднався до вітань і зазначив, що це свято – свято всього українського народу, який пишається своїми воїнами.«Ваша професія – небезпечна, шанована та одна із найважливіших для держави. Бути військовим це – покликання, адже люди в погонах вважаються елітою держави. Саме ви захищаєте рубежі нашої країни і забезпечуєте безпеку усіх громадян України. Боєздатні збройні сили це – здобуток і заслуга усіх українців, істинних патріотів своєї держави», – зазначив Олександр Киричук.За добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебування безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції у період її проведення нагородили відзнакою президента України за гуманітарну участь в АТО волонтера, члена ГО «Військові капелани Волині»Зо особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, високопрофесійне виконання службових обов’язків, активну громадянську позицію та з нагоди Дня Збройних сил України нагородили почесними грамотами ОДА майора, старшого офіцера мобілізаційного відділу Волинського обласного військового комісаріату, капітана медичної служби старшого ординатора травматологічного відділення військової частини А4554Оголосили подяку голови Волинської обласної державної адміністрації також спеціалісту відділу офіцерів запасу і кадру Волинського обласного військового комісаріатута сержантові, старшій медичній сестрі неврологічного відділення військової частини А 4554 міста Луцька, а також військовослужбовцям військової частини А0959 міста Луцька майорові, начальнику обслуговування літаків, двигунів та засобів аварійного покидання літаків другої авіаційної ескадрильїі лейтенантові, начальнику технічно-експлуатаційної частини автомобільної техніки«Сьогоднішня зала наповнена найбільш мужніми людьми, і ця енергетика, якою ви наповнюєте цю залу – неперевершена, адже саме ви даєте нам головне – безпеку, первинну і базову потребу кожної людини. Людям не військовим складно уявити, на скільки вам важко і які випробування ви проходите», – сказала у вітальному слові голова Волинської обласної радиПосадовиця зазначила, що на найближчій сесії обласної ради будуть вносити зміни до положення вшанування і надання статусу почесного громадянина волинянам, які загинули, захищаючи нашу країну, і побажала, аби дошка пам’яті Героїв більше не поповнювалася портретами нових загиблих.Почесними грамотами обласної ради за сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну, вагомий внесок у справу захисту України та з нагоди професійного свята – Дня Збройних Сил України нагородили: підполковника, начальника відділу комплектування та призову підготовки до військової служби, заступника військового комісара Волинського обласного військового комісаріату, працівника ЗСУ, головного спеціаліста відділу комплектування та призову, підготовки до військової служби Волинського обласного військового комісаріату, працівника ЗСУ, спеціаліста відділу офіцерів запасу і кадрів Волинського обласного військового комісаріату, майора, заступника командира другої авіаційної ескадрильї, начальника інженерно-авіаційної служби військової частини А0959, старшого лейтенанта офіцера відділення морально-психологічного забезпечення військової частини А0959та капітана, начальника штабу першого заступника першої авіаційної ескадрильї військової частини А0959За високий професіоналізм, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також з нагоди Дня Збройних Сил України нагородили почесними грамотами міського голови підполковника, заступника військового комісара, начальника відділення комплектування Луцького об’єднаного міського військового комісаріатуПодяку міського голови оголосили провідному спеціалісту командування Луцького об’єднаного міського військового комісаріату– провідному спеціалісту відділення офіцерів запасу.«Не зважаючи на відносно невеликий офіційний вік нашої армії, все ж історія українського війська почала формуватися ще багато століть тому. Саме у війнах, міжусобицях і боротьбі, починаючи від Київської Русі до Другої вітчизняної війни і, на жаль, надалі у 21 столітті ми формуємо свій стиль і відношення до військової служби, війська і страждань, які ми отримуємо в таких боях. Ви – наша опора і підтримка, захист нашої держави. Завдяки вашим сильним і мужнім рукам, завдяки вашій наполегливості, міцності ми маємо спокій у наших домівках, сім’ях, родинах. Дозвольте побажати вам, перш за все міцного здоров’я, сил, натхнення, впевненості, віри у щасливе майбутнє. Всім вам і нам бажаю щирого і безхмарного українського неба. Нехай у ваших душах завжди панує мир, спокій і благодать», – висловилась заступниця луцького міського головиОпісля урочистого нагородження військовослужбовців вітали музиканти, митці і танцюристи, влаштувавши для них концерт.