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Повідомили, як працюватимуть банки під час зимових свят

Повідомили, як працюватимуть банки під час зимових свят
Національний банк України визначив регламент роботи банківської системи України під час 26 грудня – 7 січня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.

“Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (далі — СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року”, — йдеться у повідомленні.

Порядок роботи банківської системи такий:

— 26, 27 грудня 2019 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня — на дві години;

— 28 грудня 2019 року до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України.

Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00;

- 2 січня 2020 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться;

- день роботи СЕП переноситься з понеділка 06 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року;

- 3, 8 січня 2020 року СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі.

“У період з 28 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 27 грудня 2019 року”, — додали у пресслужбі.

Банки зобов`язані забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

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Теги: свята, банк
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