Співак з Луцька MONATIK прокоментував відвертий образ дружини
Сьогодні, 16:19
Днями відомий мультиартист з Луцька MONATIK переміг у номінаціях «Співак року», «Кліп року» та Dance Parade з піснею Love It Ритм у щорічній премії M1 Music Awards.
На події музиканта підтримувала його муза, кохана дружина — Ірина, пише ТСН.
Для музичного заходу вона обрала пікантний комбінезон із плетива. А відвертий виріз і широкий пояс, що підкреслив талію, зробили свою справу — дружина Дмитра випромінювала сексуальність. Світлинами у новому образі Ірина поділилася на своїй сторінці в Instagram, чим викликала вибухову порцію приємних компліментів. І не лише від підписників...
Звабливий лук не втримався прокоментувати і сам MONATIK. Але зробив це — у власному стилі. Артист підписав фото коханої рядками зі свого хіта «Каждый раз»:
"При виде Тебя все тает".
Цікаво, що у коментарях розпочався справжній музичний челендж! Фанати творчості співака продовжили із креативом писати компліменти Ірині рядками з його відомих пісень: «Такая сильно красивая», «Температура растет, растет...».
Фото дуже сподобалося шанувальникам, тому коментарів було не мало: «Неперевершена», «Чарівний образ», «Прекрасна муза», «Дуже гарна».
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На події музиканта підтримувала його муза, кохана дружина — Ірина, пише ТСН.
Для музичного заходу вона обрала пікантний комбінезон із плетива. А відвертий виріз і широкий пояс, що підкреслив талію, зробили свою справу — дружина Дмитра випромінювала сексуальність. Світлинами у новому образі Ірина поділилася на своїй сторінці в Instagram, чим викликала вибухову порцію приємних компліментів. І не лише від підписників...
Звабливий лук не втримався прокоментувати і сам MONATIK. Але зробив це — у власному стилі. Артист підписав фото коханої рядками зі свого хіта «Каждый раз»:
"При виде Тебя все тает".
Цікаво, що у коментарях розпочався справжній музичний челендж! Фанати творчості співака продовжили із креативом писати компліменти Ірині рядками з його відомих пісень: «Такая сильно красивая», «Температура растет, растет...».
Фото дуже сподобалося шанувальникам, тому коментарів було не мало: «Неперевершена», «Чарівний образ», «Прекрасна муза», «Дуже гарна».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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