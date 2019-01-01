Під Луцьком п'яний водій на BMW злетів у кювет: пасажири втекли з місця ДТП. ФОТО





ДТП сталася 7 грудня близько 23 години, пишуть



Двоє пасажирів втікли з місця ДТП, водія було затримано, після освідування виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.



На місце аварії прибули поліція, карета швидкої та пожежна, але попри те, що ніхто з пасажирів не був пристебнутий пасками і не спрацювали подушки безпеки, допомоги медиків і пожежників не потрібно було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці Луцького району (навпроти ресторану «Чевермето») автомобіль BMW злетів у кювет та перекинувся.ДТП сталася 7 грудня близько 23 години, пишуть "Волинські Новини" Двоє пасажирів втікли з місця ДТП, водія було затримано, після освідування виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.На місце аварії прибули поліція, карета швидкої та пожежна, але попри те, що ніхто з пасажирів не був пристебнутий пасками і не спрацювали подушки безпеки, допомоги медиків і пожежників не потрібно було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію