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Під Луцьком п'яний водій на BMW злетів у кювет: пасажири втекли з місця ДТП. ФОТО

Під Луцьком п'яний водій на BMW злетів у кювет: пасажири втекли з місця ДТП. ФОТО
У селі Рованці Луцького району (навпроти ресторану «Чевермето») автомобіль BMW злетів у кювет та перекинувся.

ДТП сталася 7 грудня близько 23 години, пишуть "Волинські Новини".

Двоє пасажирів втікли з місця ДТП, водія було затримано, після освідування виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

На місце аварії прибули поліція, карета швидкої та пожежна, але попри те, що ніхто з пасажирів не був пристебнутий пасками і не спрацювали подушки безпеки, допомоги медиків і пожежників не потрібно було.

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Теги: Рованці, аварія
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