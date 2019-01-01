Петро і Марина Порошенко відкрили новорічну ялинку у зимовому містечку ROSHEN Winter Village.

Цього року вперше на території Київської кондитерської фабрики Roshen відкрились зимовий ярмарок та ковзанка.побували на церемонії офіційного відкриття новорічної ялинки та поспілкувались із дітьми на новенькій ковзанці, яка вже зустріла перших відвідувачів. Разом із киянами на ялинку завітали діти з Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації.«Тут не тільки кияни. Сьогодні зі мною сюди прийшли діти з Краматорська. Дуже приємно, що приїжджають з Донецької області, і ми мріємо, що крім Києва, такі ковзанки будуть відкриті в Харкові, Дніпрі. Я буду дуже просити, щоб це рухалось і в Донецьку область – до Краматорська. Щоб там ми також побачили такі усмішки дітей», - зазначив Петро Порошенко.«Подарунок, якщо судити за усмішками присутніх тут людей , дуже-дуже припав до серця. Це не просто музика, це не просто ялинка, це не просто прикраса цукеркової фабрики. Це створює атмосферу щастя, радості», – наголосив він.«Дуже важливо, щоб мрії втілювалися в життя. Яка найзаповітніша мрія дітей? Щоб Україна була гарною, щоб наша країна була щаслива країна щасливих людей. І я думаю, що ми маємо докласти всіх зусиль, щоб це відбулося», – сказав Порошенко.Серед соціальних проектів корпорації «Рошен» - зокрема, допомога Національному інституту раку, дитячій лікарні Охматдит, Кременчуцькій міській дитячій лікарні, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, постійна допомога постраждалим від російської агресії на Донбасі. Загальна сума інвестицій у соціальні проекти у 2017-2018 роках перевищила 357 мільйонів гривень.