Петро і Марина Порошенко відкрили новорічну ялинку у зимовому містечку ROSHEN Winter Village.
Сьогодні, 12:35
Цього року вперше на території Київської кондитерської фабрики Roshen відкрились зимовий ярмарок та ковзанка.
Петро і Марина Порошенко побували на церемонії офіційного відкриття новорічної ялинки та поспілкувались із дітьми на новенькій ковзанці, яка вже зустріла перших відвідувачів. Разом із киянами на ялинку завітали діти з Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації.
«Тут не тільки кияни. Сьогодні зі мною сюди прийшли діти з Краматорська. Дуже приємно, що приїжджають з Донецької області, і ми мріємо, що крім Києва, такі ковзанки будуть відкриті в Харкові, Дніпрі. Я буду дуже просити, щоб це рухалось і в Донецьку область – до Краматорська. Щоб там ми також побачили такі усмішки дітей», - зазначив Петро Порошенко.
«Подарунок, якщо судити за усмішками присутніх тут людей , дуже-дуже припав до серця. Це не просто музика, це не просто ялинка, це не просто прикраса цукеркової фабрики. Це створює атмосферу щастя, радості», – наголосив він.
«Дуже важливо, щоб мрії втілювалися в життя. Яка найзаповітніша мрія дітей? Щоб Україна була гарною, щоб наша країна була щаслива країна щасливих людей. І я думаю, що ми маємо докласти всіх зусиль, щоб це відбулося», – сказав Порошенко.
Серед соціальних проектів корпорації «Рошен» - зокрема, допомога Національному інституту раку, дитячій лікарні Охматдит, Кременчуцькій міській дитячій лікарні, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, постійна допомога постраждалим від російської агресії на Донбасі. Загальна сума інвестицій у соціальні проекти у 2017-2018 роках перевищила 357 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Петро і Марина Порошенко побували на церемонії офіційного відкриття новорічної ялинки та поспілкувались із дітьми на новенькій ковзанці, яка вже зустріла перших відвідувачів. Разом із киянами на ялинку завітали діти з Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації.
«Тут не тільки кияни. Сьогодні зі мною сюди прийшли діти з Краматорська. Дуже приємно, що приїжджають з Донецької області, і ми мріємо, що крім Києва, такі ковзанки будуть відкриті в Харкові, Дніпрі. Я буду дуже просити, щоб це рухалось і в Донецьку область – до Краматорська. Щоб там ми також побачили такі усмішки дітей», - зазначив Петро Порошенко.
«Подарунок, якщо судити за усмішками присутніх тут людей , дуже-дуже припав до серця. Це не просто музика, це не просто ялинка, це не просто прикраса цукеркової фабрики. Це створює атмосферу щастя, радості», – наголосив він.
«Дуже важливо, щоб мрії втілювалися в життя. Яка найзаповітніша мрія дітей? Щоб Україна була гарною, щоб наша країна була щаслива країна щасливих людей. І я думаю, що ми маємо докласти всіх зусиль, щоб це відбулося», – сказав Порошенко.
Серед соціальних проектів корпорації «Рошен» - зокрема, допомога Національному інституту раку, дитячій лікарні Охматдит, Кременчуцькій міській дитячій лікарні, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, постійна допомога постраждалим від російської агресії на Донбасі. Загальна сума інвестицій у соціальні проекти у 2017-2018 роках перевищила 357 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Петро і Марина Порошенко відкрили новорічну ялинку у зимовому містечку ROSHEN Winter Village.
Сьогодні, 12:35
Сьогодні – День жалоби за загиблими в одеському коледжі
Сьогодні, 12:09
Курс валют у Луцьку на 8 грудня: долар продовжує падіння
Сьогодні, 11:15