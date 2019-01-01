У Луцьку знайшли мертвим 19-річного хлопця

Учора, 8 грудня, ввечері близько 23 години в Луцьку за місцем проживання виявили мертвим 19-річного чоловіка. Цього ж вечора його брата-однолітка в непритомному стані госпіталізували у відділення детоксикації Луцької міської клінічної лікарні.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо, на тілі померлого молодого чоловіка ознак насильницької смерті не виявили. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті проводять судово-медична експертиза. Поліцейські встановили коло осіб, з якими перед смертю спілкувався молодий чоловік та опитали їх.Зауважимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що хлопець помер від передозування наркотиками.