Через трагедію в Одесі у Луцьку перевірять гуртожитки та розважальні заклади

Перед новорічними святами у Луцьку планують провести негайні заходи задля перевірки пожежної безпеки.Про це повідомили під час оперативної наради 10 грудня.Так, у мерії зазначили, що у зв’язку із трагічними подіями в країні, зокрема пожежі в одеському коледжі, місто повинно піклуватися про безпеку своїх мешканців ще більше, саме тому у міськраді переконують, що обов’язково проведуть перевірки у всіх основних громадських закладах і місцях скупчення людей.Це стосуватиметься, насамперед, навчальних установ, торгових центрів, кінотеатрів, гуртожитків. Точний перелік складуть згодом.Зауважили, що перевірки мають здійснити вже до 25 грудня, аби новорічно-різдвяні свята у Луцьку були максимально безпечними.