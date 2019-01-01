Через трагедію в Одесі у Луцьку перевірять гуртожитки та розважальні заклади
Сьогодні, 09:09
Перед новорічними святами у Луцьку планують провести негайні заходи задля перевірки пожежної безпеки.
Про це повідомили під час оперативної наради 10 грудня.
Так, у мерії зазначили, що у зв’язку із трагічними подіями в країні, зокрема пожежі в одеському коледжі, місто повинно піклуватися про безпеку своїх мешканців ще більше, саме тому у міськраді переконують, що обов’язково проведуть перевірки у всіх основних громадських закладах і місцях скупчення людей.
Це стосуватиметься, насамперед, навчальних установ, торгових центрів, кінотеатрів, гуртожитків. Точний перелік складуть згодом.
Зауважили, що перевірки мають здійснити вже до 25 грудня, аби новорічно-різдвяні свята у Луцьку були максимально безпечними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили під час оперативної наради 10 грудня.
Так, у мерії зазначили, що у зв’язку із трагічними подіями в країні, зокрема пожежі в одеському коледжі, місто повинно піклуватися про безпеку своїх мешканців ще більше, саме тому у міськраді переконують, що обов’язково проведуть перевірки у всіх основних громадських закладах і місцях скупчення людей.
Це стосуватиметься, насамперед, навчальних установ, торгових центрів, кінотеатрів, гуртожитків. Точний перелік складуть згодом.
Зауважили, що перевірки мають здійснити вже до 25 грудня, аби новорічно-різдвяні свята у Луцьку були максимально безпечними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через трагедію в Одесі у Луцьку перевірять гуртожитки та розважальні заклади
Сьогодні, 09:09
У Херсоні школяр наклав на себе руки через комп’ютерну гру
Сьогодні, 07:14
Ковельчан просять здати кров для дітей
Сьогодні, 06:17