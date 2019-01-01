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Через трагедію в Одесі у Луцьку перевірять гуртожитки та розважальні заклади

Через трагедію в Одесі у Луцьку перевірять гуртожитки та розважальні заклади
Перед новорічними святами у Луцьку планують провести негайні заходи задля перевірки пожежної безпеки.

Про це повідомили під час оперативної наради 10 грудня.

Так, у мерії зазначили, що у зв’язку із трагічними подіями в країні, зокрема пожежі в одеському коледжі, місто повинно піклуватися про безпеку своїх мешканців ще більше, саме тому у міськраді переконують, що обов’язково проведуть перевірки у всіх основних громадських закладах і місцях скупчення людей.

Це стосуватиметься, насамперед, навчальних установ, торгових центрів, кінотеатрів, гуртожитків. Точний перелік складуть згодом.

Зауважили, що перевірки мають здійснити вже до 25 грудня, аби новорічно-різдвяні свята у Луцьку були максимально безпечними.

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Теги: пожежа, безпеки, перевірки, Луцьк
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