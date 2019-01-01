Робили масаж серця 4 хвилини: рівненські копи врятували життя перехожому. ВІДЕО
10 грудень, 23:35
У Рівному поліцейські врятували життя чоловіку, якому стало погано посеред вулиці.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Полісмен написав, що випадок стався у Рівному, близько 2-ї години ночі. Екіпаж патрульних побачив чоловіка, який переходив проїзну частину пішохідним переходом. Чоловік йде хиткою ходою, тримаючись за серце. Патрульні зрозуміли, що перехожому потрібна допомога і почали бігти до чоловіка.
"Коли інспектори були вже майже поруч, чоловік впав на землю, скаржився на сердечний біль, а потім й взагалі перестав дихати… Ігор Соботюк та Дмитро Конончук, не розгубившись, кинулися надавати йому домедичну допомогу. Коли один патрульний звільняв грудну клітку від одягу, інший вже телефонував до швидкої. Саме 4 хвилини патрульні по черзі робили непрямий масаж серця і чоловік знову задихав й прийшов до тями", - йдеться у дописі Білошицького.
Врятованого шпиталізували до лікарні, а медики відзначили професійні дії патрульних, які врятували людське життя.
"Вчасно і в тому місці. Все було б інакше, якби патрульні не помітили його на тому переході.Чесно, віддано, професійно. День і ніч екіпажі патрульної поліції заступають на службу, щоб громадянам було безпечно. І поки ми будемо нести службу на вулицях українських міст — так і буде", - написав Олексій Білошицький.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Полісмен написав, що випадок стався у Рівному, близько 2-ї години ночі. Екіпаж патрульних побачив чоловіка, який переходив проїзну частину пішохідним переходом. Чоловік йде хиткою ходою, тримаючись за серце. Патрульні зрозуміли, що перехожому потрібна допомога і почали бігти до чоловіка.
"Коли інспектори були вже майже поруч, чоловік впав на землю, скаржився на сердечний біль, а потім й взагалі перестав дихати… Ігор Соботюк та Дмитро Конончук, не розгубившись, кинулися надавати йому домедичну допомогу. Коли один патрульний звільняв грудну клітку від одягу, інший вже телефонував до швидкої. Саме 4 хвилини патрульні по черзі робили непрямий масаж серця і чоловік знову задихав й прийшов до тями", - йдеться у дописі Білошицького.
Врятованого шпиталізували до лікарні, а медики відзначили професійні дії патрульних, які врятували людське життя.
"Вчасно і в тому місці. Все було б інакше, якби патрульні не помітили його на тому переході.Чесно, віддано, професійно. День і ніч екіпажі патрульної поліції заступають на службу, щоб громадянам було безпечно. І поки ми будемо нести службу на вулицях українських міст — так і буде", - написав Олексій Білошицький.
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