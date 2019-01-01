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У Ковелі підвищили ціни на воду

У Ковелі підвищили ціни на воду
У Ковелі встановили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Так, 12 грудня, виконавчий комітет Ковельської міської ради на своєму засіданні одноголосно прийняв рішення встановити нові тарифи на воду, - інформує Район.Ковель.

Так, централізоване водопостачання коштуватиме 8,54 грн./м³, без ПДВ (до цього було – 6,95 грн./м³); на централізоване водовідведення – 13,10 грн./м³ (10,76 грн./м³), без ПДВ. Їх міська влада встановлює з 1 січня 2020 року з можливістю коригування, тобто збільшення.

Нагадаємо, що до цього вартість води збільшували рішенням виконкомувід 14 березня 2019 року.

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Теги: Ковель, вода
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