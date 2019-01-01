Помер професор луцького вишу

Іван Кітик.



Про це йдеться на сайті вишу.



"Колектив кафедр фізики глибоко сумує з приводу непоправної втрати свого колеги. Ми поділяємо біль і скорботу рідних, близьких, колег, друзів та студентів знаного науковця.



Іван Кітик назавжди залишиться для нас взірцем, талановитим ученим і педагогом", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньРost висловлює щирі співчуття рідним та друзям професора.

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