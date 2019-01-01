Помер професор луцького вишу
Сьогодні, 16:44
12 грудня пішов із життя доктор фізико-математичних наук, професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Іван Кітик.
Про це йдеться на сайті вишу.
"Колектив кафедр фізики глибоко сумує з приводу непоправної втрати свого колеги. Ми поділяємо біль і скорботу рідних, близьких, колег, друзів та студентів знаного науковця.
Іван Кітик назавжди залишиться для нас взірцем, талановитим ученим і педагогом", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньРost висловлює щирі співчуття рідним та друзям професора.
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Про це йдеться на сайті вишу.
"Колектив кафедр фізики глибоко сумує з приводу непоправної втрати свого колеги. Ми поділяємо біль і скорботу рідних, близьких, колег, друзів та студентів знаного науковця.
Іван Кітик назавжди залишиться для нас взірцем, талановитим ученим і педагогом", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньРost висловлює щирі співчуття рідним та друзям професора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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