Завтра у Луцьку на маршрути вийдуть ще 20 автобусів





Цього вдалося досягнути завдяки домовленостям з ФОП Михайлюк Ю. (10 автобусів) та ФОП Оплачко Т. (10 автобусів). Сьогодні вони розпочали встановлення необхідного обладнання, - інформує



Сьогодні ж на міських маршрутах працює 66 автобусів. Зокрема, 10 автобусів - КП “Луцьке підприємство електротранспорту”; 40 автобусів - ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД; 1 автобус — ФОП Коровіцький А.; 6 автобусів — ФОП Тимощук М.; 2 автобуси - ТОВ “АТП-Луцьк”; 7 автобусів — ФОП Федік Л.



У середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за два дні вдалося залучити ще 40 маршруток.



Міська влада й далі продовжує перемовини з приватними перевізниками, щоб забезпечити громадським транспортом усі маршрути міста.



Нагадаємо, із





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 14 грудня, в рейси вийдуть ще 20 автобусів. Вони забезпечать маршрути № 11 та 32.Цього вдалося досягнути завдяки домовленостям з ФОП. (10 автобусів) та ФОП(10 автобусів). Сьогодні вони розпочали встановлення необхідного обладнання, - інформує Луцька міська рада. Сьогодні ж на міських маршрутах працює 66 автобусів. Зокрема, 10 автобусів - КП “Луцьке підприємство електротранспорту”; 40 автобусів - ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД; 1 автобус — ФОП; 6 автобусів — ФОП; 2 автобуси - ТОВ “АТП-Луцьк”; 7 автобусів — ФОПУ середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за два дні вдалося залучити ще 40 маршруток.Міська влада й далі продовжує перемовини з приватними перевізниками, щоб забезпечити громадським транспортом усі маршрути міста.Нагадаємо, із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті Луцька.

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