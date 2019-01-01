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Завтра у Луцьку на маршрути вийдуть ще 20 автобусів

Завтра у Луцьку на маршрути вийдуть ще 20 автобусів
Завтра, 14 грудня, в рейси вийдуть ще 20 автобусів. Вони забезпечать маршрути № 11 та 32.

Цього вдалося досягнути завдяки домовленостям з ФОП Михайлюк Ю. (10 автобусів) та ФОП Оплачко Т. (10 автобусів). Сьогодні вони розпочали встановлення необхідного обладнання, - інформує Луцька міська рада.

Сьогодні ж на міських маршрутах працює 66 автобусів. Зокрема, 10 автобусів - КП “Луцьке підприємство електротранспорту”; 40 автобусів - ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД; 1 автобус — ФОП Коровіцький А.; 6 автобусів — ФОП Тимощук М.; 2 автобуси - ТОВ “АТП-Луцьк”; 7 автобусів — ФОП Федік Л.

У середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за два дні вдалося залучити ще 40 маршруток.

Міська влада й далі продовжує перемовини з приватними перевізниками, щоб забезпечити громадським транспортом усі маршрути міста.

Нагадаємо, із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті Луцька.


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Теги: е-квиток, маршрути, автобуси
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Коментарі 1
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2 автобуси - ТОВ “АТП-Луцьк” - це дві 23-ки! Ви знущаєтесь чи що???!!!
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