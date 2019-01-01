Завтра у Луцьку на маршрути вийдуть ще 20 автобусів
Сьогодні, 15:24
Завтра, 14 грудня, в рейси вийдуть ще 20 автобусів. Вони забезпечать маршрути № 11 та 32.
Цього вдалося досягнути завдяки домовленостям з ФОП Михайлюк Ю. (10 автобусів) та ФОП Оплачко Т. (10 автобусів). Сьогодні вони розпочали встановлення необхідного обладнання, - інформує Луцька міська рада.
Сьогодні ж на міських маршрутах працює 66 автобусів. Зокрема, 10 автобусів - КП “Луцьке підприємство електротранспорту”; 40 автобусів - ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД; 1 автобус — ФОП Коровіцький А.; 6 автобусів — ФОП Тимощук М.; 2 автобуси - ТОВ “АТП-Луцьк”; 7 автобусів — ФОП Федік Л.
У середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за два дні вдалося залучити ще 40 маршруток.
Міська влада й далі продовжує перемовини з приватними перевізниками, щоб забезпечити громадським транспортом усі маршрути міста.
Нагадаємо, із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті Луцька.
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Цього вдалося досягнути завдяки домовленостям з ФОП Михайлюк Ю. (10 автобусів) та ФОП Оплачко Т. (10 автобусів). Сьогодні вони розпочали встановлення необхідного обладнання, - інформує Луцька міська рада.
Сьогодні ж на міських маршрутах працює 66 автобусів. Зокрема, 10 автобусів - КП “Луцьке підприємство електротранспорту”; 40 автобусів - ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД; 1 автобус — ФОП Коровіцький А.; 6 автобусів — ФОП Тимощук М.; 2 автобуси - ТОВ “АТП-Луцьк”; 7 автобусів — ФОП Федік Л.
У середу, 11 грудня, на маршрути вийшло лише 46 автобусів. Тож за два дні вдалося залучити ще 40 маршруток.
Міська влада й далі продовжує перемовини з приватними перевізниками, щоб забезпечити громадським транспортом усі маршрути міста.
Нагадаємо, із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
2 автобуси - ТОВ “АТП-Луцьк” - це дві 23-ки! Ви знущаєтесь чи що???!!!
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