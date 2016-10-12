На Дніпропетровщині жорстоко знущаються над пацієнтами у інтернаті. ФОТО
Сьогодні, 15:54
На Дніпропетровщині у Стародобровольському психоневрологічному інтернаті зафіксували факти знущання над пацієнтами.
Про це розповів правозахисник Олег Григорьєв на сторінці у Facebook, - пише видання СтопКор
"У коридорах на холодній підлозі лежать хворі та їдять з підлоги, наче собаки. Повз них снують інші підопічні, чий одяг у випорожненнях і які чекають по кілька годин, поки аж дві санітарки нагодують 47 лежачих хворих, більшість з яких не можуть себе самостійно обслуговувати», - написав він.
За його словами, більшість пацієнтів на весь день зганяють у маленькі приміщення з телевізором, де ті проводять увесь свій вільний час, сидячи на лавах або лежачи на холодній підлозі.
За словами правозахисника, медогляд у закладі проводили, як мінімум 6 років тому, і це в чи не найбільш екологічно забрудненому регіоні України. Григорьєв наголошує, що підопічні закриті в собі і залякані.
"Санітарки у закладі, смакуючи владу, граються у лікарів-психіатрів і на власний розсуд вирішують, кого ізолювати за ґрати, а кого зв'язати. Вже багато років гамівні сорочки заборонені, але тут їх заміняють підручними засобами", - пише він.
Григорьєв також розповів, що в інтернаті група підопічних встановила свій контроль і постійно ґвалтує інших хворих, а адміністрація просто закриває на це очі.
Правозахисник закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука якнайшвидше врегулювати ситуацію.
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Про це розповів правозахисник Олег Григорьєв на сторінці у Facebook, - пише видання СтопКор
"У коридорах на холодній підлозі лежать хворі та їдять з підлоги, наче собаки. Повз них снують інші підопічні, чий одяг у випорожненнях і які чекають по кілька годин, поки аж дві санітарки нагодують 47 лежачих хворих, більшість з яких не можуть себе самостійно обслуговувати», - написав він.
За його словами, більшість пацієнтів на весь день зганяють у маленькі приміщення з телевізором, де ті проводять увесь свій вільний час, сидячи на лавах або лежачи на холодній підлозі.
За словами правозахисника, медогляд у закладі проводили, як мінімум 6 років тому, і це в чи не найбільш екологічно забрудненому регіоні України. Григорьєв наголошує, що підопічні закриті в собі і залякані.
"Санітарки у закладі, смакуючи владу, граються у лікарів-психіатрів і на власний розсуд вирішують, кого ізолювати за ґрати, а кого зв'язати. Вже багато років гамівні сорочки заборонені, але тут їх заміняють підручними засобами", - пише він.
Григорьєв також розповів, що в інтернаті група підопічних встановила свій контроль і постійно ґвалтує інших хворих, а адміністрація просто закриває на це очі.
Правозахисник закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука якнайшвидше врегулювати ситуацію.
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