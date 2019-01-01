Знайшли передсмертну записку волинянина, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 16:41
Знайшли записку рожищанина Якова Семенюка, який пішов з дому у понеділок, 9 грудня. За змістом повідомлення, його ідентифікували як передсмертне.
Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.
Також на березі річки Стир знайшли одяг зниклого чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно рідні просили допомоги у розшуку Якова Семенюка.
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Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.
Також на березі річки Стир знайшли одяг зниклого чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно рідні просили допомоги у розшуку Якова Семенюка.
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