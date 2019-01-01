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Знайшли передсмертну записку волинянина, який пішов з дому і не повернувся

Знайшли передсмертну записку волинянина, який пішов з дому і не повернувся
Знайшли записку рожищанина Якова Семенюка, який пішов з дому у понеділок, 9 грудня. За змістом повідомлення, його ідентифікували як передсмертне.

Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.

Також на березі річки Стир знайшли одяг зниклого чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно рідні просили допомоги у розшуку Якова Семенюка.

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Теги: передсмертна записка, розшук
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