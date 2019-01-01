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На Прикарпатті через п'яного чоловіка загинув син Героя Небесної Сотні

На Прикарпатті через п'яного чоловіка загинув син Героя Небесної Сотні
У селі Велика Кам'янка Івано-Франківської області сталася аварія за участі іномарки і велосипедиста, повідомила поліція області.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 33-річний водій Аudi наїхав на 23-річного велосипедиста. ДТП сталася на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали. Невдовзі йому повідомлять про підозру, а суд обере міру запобіжного заходу.

Співзасновниця проєкту NebesnaSotnya.in.ua Аліна Бондар на своїй сторінці повідомила, що загиблий Євген Ткачук – син Героя Небесної Сотні Ігоря Ткачука. Юнак був найстаршою дитиною в сім’ї.

"Хіба за це його батько загинув? Як! Як за шість років після Революції Гідності люди досі не почали зміни із себе? Як досі немає належних покарань за водіння п'яним? Чиїми життями ще буде заплачено за це? Ігор Ткачук був убитий на Майдані, бо хотів кращого для своїх трьох дітей!!! А вчора п'янь насмерть збила його старшого сина 23-річного Євгена", - написала вона.

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Теги: Євгент Ткачук, Небесна Сотня, загибель, смерть, Прикарпаття
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