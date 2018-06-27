У Ковелі підліток на Renault в'їхав у опору світлофора

У Ковелі нетверезий керманич на Renault наїхав на опору світлофора.Автропригода трапилась у ніч на 15 грудня на перехресті вулиць Незалежності і Театральна, - пише патрульна поліція Волинської області.Зазначають, що водій спочатку відмовився називати свої дані, однак патрульні встановили його особу та згодом склали адміністративні матеріали. З’ясували також, що йому лише 16 років, тож посвідчення водія той не отримував.Загалом, за вихідні волинські патрульні виявили 12 нетверезих водіїв, на всіх оформили адміністративні матеріали, а рішення прийматиме суд.