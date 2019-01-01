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У Рожищенському районі пожежі завдали збитків на понад 2 мільйони гривень

У Рожищенському районі пожежі завдали збитків на понад 2 мільйони гривень
У Рожищенському районі у 2019 році виникло 66 пожеж, 46 з них виникло у житловому секторі. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пожеж збільшилась на 24,3% – 50.

Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського районного відділу управління ДСНС України у Волинській області Андрій Морозович.

У 2019 році у вогні загинула одна людина. У 2018 році – троє.

Так, 6 січня 2019 року внаслідок необережного поводження з вогнем громадянином 1973 року народження виникла пожежа в житловому будинку в селі Іванівка Рожищенського району. Вогонь повністю знищив житловий будинок.

Прямі матеріальні збитки внаслідок пожеж – 2,3 мільйона гривень. Врятували матеріальних цінностей на суму 5,4 мільйона гривень. За аналогічний період 2018 року вогонь завдав прямих матеріальних збитків на суму 2,2 мільйона гривень.

«Ці сумні дані свідчать про нехтування громадянами елементарними правилами безпеки життєдіяльності. Оскільки кількість пожеж із похолоданням різко зростає, звертаємося до жителів району із проханням бути обачнішими під час опалювального сезону. Фраза «Пожежу легше попередити, аніж погасити» має бути основною для кожного пересічного громадянина, адже ваша безпека, життя і здоров’я вас та ваших близьких залежить насамперед від вас самих», – зауважує Андрій Морозович.

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Теги: пожежі, збитки, Рожищенський район
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