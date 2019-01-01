Волинські школярі створювали «пташині їдальні»
Сьогодні, 21:54
Учні ЗЗСО «В’язівненська гімназія» Любешівського району, які є членами шкільного лісництва долучилися до акції «Нагодуй птахів взимку».
Така акція у навчальному закладі відбувається вже традиційно, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Головна мета акції – підтримка зимуючих птахів, створення «пташиних їдалень», пропагування еколого-натуралістичного виховання, стимулювання до прояву активної життєвої позиції, формування у людей поваги до птахів і навколишнього середовища.
Розпочалася цьогорічна акція із лекції-презентації, на якій керівник гуртка розповіла про птахів, які зимують на Волині, та особливості їх підгодівлі.
А далі, уже традиційно, учасники гуртка шкільного лісництва спільно з майстром лісу Любешівського лісництва ДП «Любешівагроліс» Віталієм Гриневичем розвісили годівниці на території школи і таким чином долучились до збереження популяції птахів.
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Така акція у навчальному закладі відбувається вже традиційно, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Головна мета акції – підтримка зимуючих птахів, створення «пташиних їдалень», пропагування еколого-натуралістичного виховання, стимулювання до прояву активної життєвої позиції, формування у людей поваги до птахів і навколишнього середовища.
Розпочалася цьогорічна акція із лекції-презентації, на якій керівник гуртка розповіла про птахів, які зимують на Волині, та особливості їх підгодівлі.
А далі, уже традиційно, учасники гуртка шкільного лісництва спільно з майстром лісу Любешівського лісництва ДП «Любешівагроліс» Віталієм Гриневичем розвісили годівниці на території школи і таким чином долучились до збереження популяції птахів.
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