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«Немає різниці, якого числа святкувати народження Христа – 25 грудня чи 7 січня», – владика Михаїл

«Немає різниці, якого числа святкувати народження Христа – 25 грудня чи 7 січня», – владика Михаїл
Цього року у Волинській єпархії ПЦУ прийняли рішення святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня, а весь цей період – з 25 грудня до 7 січня – вважати різдвяними святами.

Про це Першому повідомив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Нагадаємо, прихожани Православної церкви України адресували лист владиці Михаїлу із пропозицією провести ще одне різдвяне богослужіння – 25 грудня.

Тоді митрополит із розумінням поставився до цієї ініціативи і повідомив, що «може благословити відправу різдвяного богослужіння 25 грудня». При цьому він наголосив, що не йдеться про відміну святкування Різдва Христового 7 січня.

«Тим, хто хоче святкувати Різдво 25 грудня, я рекомендував розпочати піст не 28 листопада, а 14-го. Тому для них піст завершиться вже 24 грудня. У цей день у них буде Святвечір, а наступного дня святкуватимуть Різдво. 25 грудня у Свято-Троїцькому соборі відбудеться різдвяне богослужіння», – розповів владика Михаїл.

За його словами, у Євангелії ніде не написано, якого саме числа народився Ісус Христос, відомо лише, що це був зимовий період.

«Кажуть, що 25 грудня – католицьке Різдво. Насправді немає католицького Різдва і православного Різдва. Є Різдво і є його відзначення за григоріанським календарем та за юліанським календарем», – каже владика Михаїл.

На його думку, деяка частина людей, які є прихильниками святкування Різдва 7 січня, відчуватимуть певний внутрішній протест щодо відзначення свята 25 грудня. Однак, запевняє, це всього лише сила звички.

Такі люди, каже він, мають повне право святкувати 7 січня. Для них теж будуть здійснені різдвяні богослужіння у соборі Святої Трійці.

Якщо святкувати Різдво 7 січня, то багато речей у нашому житті не мають логіки, вважає митрополит Михаїл. Це, зокрема, засвічення ялинки 19 грудня, вихідний день 25 грудня, гучне відзначення Нового року під час посту тощо.

«Для загального порядку треба, щоб була логіка поведінки. Адже немає різниці, якого числа святкувати народження Христа – 25 грудня чи 7 січня, якщо щиро вірити у його народження», – запевняє митрополит Луцький і Волинський.

Однак робити різких дій щодо переходу від святкування 7 січня до святкування 25 грудня не можна, каже він, адже це розколе суспільство, а його треба об’єднувати. Зміни у свідомості, вважає він, мають бути еволюційними, тобто поступовими.


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Теги: митрополит Михаїл, Різдво
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Коментарі 8
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Важливо Чиє Різдво ми святкуєм. Дуже багато мови про все, але не про Ісуса Христа. За герляндами знижками і застілями ми забуваєм про Бога.
А нам тут голову з всякими переносами дат морочать. Агов панове, ви вже вулиці з містами поперейменовували, але жити їх мешканці краще від того не стали і патріотизму в їх житті не додалось. Як завжди мимо...
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Ви мені скажіть тупому атеісту, то коли народився Ісус Христос - 25 грудня чи 07 січня. Брєд якийсь.
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Отже Посту в них вже не буде. А як Пасху будуть святкувати? Виходить що всі ці роки вони самі не знають як святкували!Виходить що вони розумніші за всіх служителів які опікали церкву до них!? А може ліпше було б новий рік перенести на 14 січня??? Можливо ходити в таку безхребетну церкву теж сила звички? Краще вдома помолитись, раз там все роблять як їм зручно і в силу звички.
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Шануймо Віру і звичаї які нам передали наші предки!!! Завтра мода святкувати зміниться і вони знов прогнуться.
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Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними… Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа…
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп’яли.
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава.
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: “Te deum! алілуя
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25 грудня Різдво святкує весь світ крім православних.......
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Козаків за віру катували, але вони принципами не поступались ні на крок!!! Оце була віра!!!
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Отже тепер можна будь яке свято святкувати в будь який день? Головне ж Подія !!!, а не дата. Можна навіть нікуди не йти. Захотів собі зробити свято і святкуй!
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