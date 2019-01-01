Судитимуть волинянина, який скоїв жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині
Сьогодні, 17:21
На Житомирщині судитимуть водія вантажівки, який спричинив аварію, унаслідок чого загинуло 9 та травмовалось 16 пасажирів автобуса.
Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.
У вівторок, 17 грудня, прокуратура області скеровала до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України стосовно водія вантажного автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом).
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Орган досудового розслідування зібрав матеріали, на підставі яких водія обвинувачують у тому, що він, будучи неуважним до дорожньої обстановки та її змін, спричинив смертельну дорожньо-транспортну подію.
Нагадаємо, у вересні цього року, близько 22:30 години автодорозі «Київ-Чоп» (між селами Великий Молодьків та Пилиповичі Новоград-Волинського району) водій автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом), рухаючись у напрямку Житомира, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на задню частину автобуса Neoplan 316, який був припаркований на узбіччі та частково на правій смузі руху автодороги.
Унаслідок дорожньо-транспортної події 9 пасажирів автобуса загинули на місці, ще 16 осіб, у тому числі водій вантажного автомобіля, одержали травми різної тяжкості.
Досудове розслідування проводило слідче управління ГУ Нацполіції в Житомирській області. Справу розглядатиме Новоград-Волинський міськрайонний суд. Публічне обвинувачення здійснюватиме прокуратура Житомирської області.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.
У вівторок, 17 грудня, прокуратура області скеровала до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України стосовно водія вантажного автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині спричинив водій з Волині. ВІДЕО
Орган досудового розслідування зібрав матеріали, на підставі яких водія обвинувачують у тому, що він, будучи неуважним до дорожньої обстановки та її змін, спричинив смертельну дорожньо-транспортну подію.
Нагадаємо, у вересні цього року, близько 22:30 години автодорозі «Київ-Чоп» (між селами Великий Молодьків та Пилиповичі Новоград-Волинського району) водій автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом), рухаючись у напрямку Житомира, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на задню частину автобуса Neoplan 316, який був припаркований на узбіччі та частково на правій смузі руху автодороги.
Унаслідок дорожньо-транспортної події 9 пасажирів автобуса загинули на місці, ще 16 осіб, у тому числі водій вантажного автомобіля, одержали травми різної тяжкості.
Досудове розслідування проводило слідче управління ГУ Нацполіції в Житомирській області. Справу розглядатиме Новоград-Волинський міськрайонний суд. Публічне обвинувачення здійснюватиме прокуратура Житомирської області.
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