Судитимуть волинянина, який скоїв жахливу автотрощу із 9 загиблими на Житомирщині





Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.



У вівторок, 17 грудня, прокуратура області скеровала до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України стосовно водія вантажного автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом).



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Орган досудового розслідування зібрав матеріали, на підставі яких водія обвинувачують у тому, що він, будучи неуважним до дорожньої обстановки та її змін, спричинив смертельну дорожньо-транспортну подію.



Нагадаємо, у вересні цього року, близько 22:30 години автодорозі «Київ-Чоп» (між селами Великий Молодьків та Пилиповичі Новоград-Волинського району) водій автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом), рухаючись у напрямку Житомира, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на задню частину автобуса Neoplan 316, який був припаркований на узбіччі та частково на правій смузі руху автодороги.



Унаслідок дорожньо-транспортної події 9 пасажирів автобуса загинули на місці, ще 16 осіб, у тому числі водій вантажного автомобіля, одержали травми різної тяжкості.



Досудове розслідування проводило слідче управління ГУ Нацполіції в Житомирській області. Справу розглядатиме Новоград-Волинський міськрайонний суд. Публічне обвинувачення здійснюватиме прокуратура Житомирської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Житомирщині судитимуть водія вантажівки, який спричинив аварію, унаслідок чого загинуло 9 та травмовалось 16 пасажирів автобуса Про це інформує пресслужба прокуратури Житомирської області.У вівторок, 17 грудня, прокуратура області скеровала до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України стосовно водія вантажного автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом).Орган досудового розслідування зібрав матеріали, на підставі яких водія обвинувачують у тому, що він, будучи неуважним до дорожньої обстановки та її змін, спричинив смертельну дорожньо-транспортну подію.Нагадаємо, у вересні цього року, близько 22:30 години автодорозі «Київ-Чоп» (між селами Великий Молодьків та Пилиповичі Новоград-Волинського району) водій автомобіля DAF з напівпричепом (цистерна з газом), рухаючись у напрямку Житомира, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на задню частину автобуса Neoplan 316, який був припаркований на узбіччі та частково на правій смузі руху автодороги.Унаслідок дорожньо-транспортної події 9 пасажирів автобуса загинули на місці, ще 16 осіб, у тому числі водій вантажного автомобіля, одержали травми різної тяжкості.Досудове розслідування проводило слідче управління ГУ Нацполіції в Житомирській області. Справу розглядатиме Новоград-Волинський міськрайонний суд. Публічне обвинувачення здійснюватиме прокуратура Житомирської області.

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