У Ковелі під час пожежі постраждала літня жінка





Пожежа трапилась 17 грудня о 20:00 годині, повідомили у коментарі



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.



Пожежа виникла в двохкімнатній квартирі на третьому поверсі. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, диван, а також стіни квартири.



З пожежі вогнеборці врятували власницю квартири, жінку 1938 року народження. ЇЇ госпіталізували до Ковельської ЦРЛ з опіками 4 ступеня. Стан жінки наразі важкий.



На місце події виїжджали три пожежних автомобіля та задіяли усі служби екстреного реагування. Пожежа була локалізована о 20:33 годині.

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