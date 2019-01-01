вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі під час пожежі постраждала літня жінка

У Ковелі під час пожежі постраждала літня жінка
У Ковелі на вулиці Смірнова сталася пожежа у житловому будинку.

Пожежа трапилась 17 грудня о 20:00 годині, повідомили у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ДСНС Волинської області.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Пожежа виникла в двохкімнатній квартирі на третьому поверсі. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, диван, а також стіни квартири.

З пожежі вогнеборці врятували власницю квартири, жінку 1938 року народження. ЇЇ госпіталізували до Ковельської ЦРЛ з опіками 4 ступеня. Стан жінки наразі важкий.

На місце події виїжджали три пожежних автомобіля та задіяли усі служби екстреного реагування. Пожежа була локалізована о 20:33 годині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Ковель, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі під час пожежі постраждала літня жінка
Сьогодні, 10:26
Небайдужі лучани здали муніципалам «точку», де продають сурогат
Сьогодні, 10:12
Фільм, який знімали на Волині, увійшов у ТОП-10 претендентів на премію «Оскар»
Сьогодні, 09:48
«Ми ж пропонуємо 3800 варіантів робочих місць», – директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк
Сьогодні, 09:45
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
У Ковелі через електрообігрівач горіла 4-кімнатна квартира У Ковелі через електрообігрівач горіла 4-кімнатна квартира
16 грудень, 09:38
У Ковелі горів кіоск з люстрами У Ковелі горів кіоск з люстрами
05 грудень, 18:00
Побили битою і забрали сумку з грошима: у Ковелі грабіжники напали на жінку Побили битою і забрали сумку з грошима: у Ковелі грабіжники напали на жінку
22 листопад, 11:04
Горів пасажирський потяг «Київ-Ковель»: чадним газом отруївся молодий чоловік Горів пасажирський потяг «Київ-Ковель»: чадним газом отруївся молодий чоловік
05 листопад, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі під час пожежі постраждала літня жінка
Сьогодні, 10:26
 0
Небайдужі лучани здали муніципалам «точку», де продають сурогат
Сьогодні, 10:12
 0
Фільм, який знімали на Волині, увійшов у ТОП-10 претендентів на премію «Оскар»
Сьогодні, 09:48
 0
«Ми ж пропонуємо 3800 варіантів робочих місць», – директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк
Сьогодні, 09:45
 0
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8