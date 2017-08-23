У Луцьку вночі невідомі спалили елітне авто





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



В ніч на 17 грудня о 02:15 до правоохоронних органів надійшло повідомлення, що на вулиці Маяковського горить автомобіль.



Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група виявила каркас автомобіля Nissan Patrol. Правоохоронцями було проведено огляд місця події та вилучено пластикову пляшку із займистою рідиною та інші речові докази.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2. ст.194 ККУ. Ідеться про умисне знищення або пошкодження майна.



Наразі правоохоронцями проводяться заходи на встановлення осіб причетних до злочину.



Головне фото – ілюстративне.

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