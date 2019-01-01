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На місці Старого ринку багатоповерхівок не будуватимуть

На місці Старого ринку багатоповерхівок не будуватимуть
Головний архітектор Луцька Веніамін Туз зазначив, що поширення неправдивої інформації щодо забудови території Центрального ринку – марні, оскільки міськрада встановила так зване «поверхове обмеження» забудов на цій ділянці.

Про це стало відомо під час позачергової сесії Луцької міської ради 19 грудня, - пишуть "Волинські Новини".

Він зазначив, що від нестачі повної інформації у ЗМІ з’явились певні маніпуляції.

«Межа Українського відкритого архітектурного конкурсу – не лише Центральний ринок, а й вулиці Галшки-Гулевичівни, Братковського, Кафедральна, Замкова Площа – ділянка величезна, не обмежена лише Центральним ринком. Прошу звернути увагу, які об’єкти у нас можуть будуватися у відповідності до генерального плану міста. Серед них: громадські забудови, садибна забудова, зелені насадження, зони, де розташовані загальноміські центри, зони об’єктів при заповідному фонді та загальноміського значення. Тобто – це об’єкти громадського призначення, але забудова в тому числі. Історики пропонують нам встановити межу поверхової забудови – три поверхи. Перший поверх може використовуватись як комерція, щоб місто було цікаве в туристичному відношенні. До цього ми не обмежували поверховість забудов, і нам почали надсилати проєкти із замками та скляними вежами. Але у цій зоні мови про будівництво багатоповерхівок бути не може», – наголосив головний архітектор міста.

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Теги: Луцьк, Старий ринок, багатоповерхівка
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