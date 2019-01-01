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На Волині студента побили до струсу мозку

На Волині студента побили до струсу мозку
На Волині побилися студенти. Один з молодиків потрапив у лікарню.

Інцидент стався у райцентрі Горохів, - пише газета Волинь-нова.

Розповідають, що суперечка між хлопцями почалася зі словесної перепалки, а згодом уже у хід пішли кулаки. Врешті 17-річний юнак, житель села Радехів, потрапив у лікарню зі струсом головного мозку та раною на лобі.


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Теги: бійка, студенти, Волинь
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