Питання на мільйони: «СВІДОМІ» дали пропозиції до бюджету Луцька на 2020-й
Сьогодні, 16:50
Команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат та бізнесмен Андрій Покровський, проаналізувала проєкт бюджету Луцької територіальної громади на наступний рік та напрацювала свої пропозиції.
Про це «СВІДОМІ» повідомили на свої сторінці у Facebook, - пише Конкурент.
Громадська організація подала свої пропозиції на розгляд Луцької міської ради та висловила сподівання, що їх врахують. Також їх озвучив співзасновник «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер на громадських слуханнях у понеділок, 16 грудня, у Палаці культури міста.
У пропозиціях «СВІДОМІ» зазначили, що наступного року очікується збільшення надходжень до міського бюджету від різних видів податків на 9-10%, а це орієнтовно додаткових 48 млн грн. Ці додаткові кошти команда вважає доцільним спрямувати на декілька важливих для Луцька і лучан статей витрат:
- Створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів, адже інвестиції – це нові робочі місця для лучан;
- Проведення комплексної експертизи що причин та варіантів вирішення проблеми смороду у Луцьку;
- Додатково спрямувати 25 млн грн на ремонт доріг;
- Закупити та встановити камери спостереження, на суму 5 млн грн. Це покращить безпеку лучан та зменшить рівень злочинності;
- Для збільшення туристичної привабливості пропонуємо продовжити роботи з реконструкції єдиної пішохідної вулиці міста – вул. Лесі Українки;
-Збільшити фінансування на 2 млн грн на «Програму 50 на 50», що дозволить більшій кількості воїнів АТО придбати власне житло;
- Закласти кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька;
- Передбачити кошти на модернізацію мереж водо- та теплопостачання, каналізації. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій, щоб у наших з вами домівках завжди була вода, а в оселі взимку було тепло.
«Ми дали пропозиції на основі проектів, по яких ми працюємо декілька років. Сподіваємося, що їх врахують, і мільйони з бюджету будуть спрямовані на покращення та розвиток нашого міста», – прокоментував співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «СВІДОМІ» повідомили на свої сторінці у Facebook, - пише Конкурент.
Громадська організація подала свої пропозиції на розгляд Луцької міської ради та висловила сподівання, що їх врахують. Також їх озвучив співзасновник «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер на громадських слуханнях у понеділок, 16 грудня, у Палаці культури міста.
У пропозиціях «СВІДОМІ» зазначили, що наступного року очікується збільшення надходжень до міського бюджету від різних видів податків на 9-10%, а це орієнтовно додаткових 48 млн грн. Ці додаткові кошти команда вважає доцільним спрямувати на декілька важливих для Луцька і лучан статей витрат:
- Створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів, адже інвестиції – це нові робочі місця для лучан;
- Проведення комплексної експертизи що причин та варіантів вирішення проблеми смороду у Луцьку;
- Додатково спрямувати 25 млн грн на ремонт доріг;
- Закупити та встановити камери спостереження, на суму 5 млн грн. Це покращить безпеку лучан та зменшить рівень злочинності;
- Для збільшення туристичної привабливості пропонуємо продовжити роботи з реконструкції єдиної пішохідної вулиці міста – вул. Лесі Українки;
-Збільшити фінансування на 2 млн грн на «Програму 50 на 50», що дозволить більшій кількості воїнів АТО придбати власне житло;
- Закласти кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька;
- Передбачити кошти на модернізацію мереж водо- та теплопостачання, каналізації. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій, щоб у наших з вами домівках завжди була вода, а в оселі взимку було тепло.
«Ми дали пропозиції на основі проектів, по яких ми працюємо декілька років. Сподіваємося, що їх врахують, і мільйони з бюджету будуть спрямовані на покращення та розвиток нашого міста», – прокоментував співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У новому магазині популярної луцької мережі «балують» покупців піцою просто з печі. ФОТО*
Сьогодні, 17:05
Питання на мільйони: «СВІДОМІ» дали пропозиції до бюджету Луцька на 2020-й
Сьогодні, 16:50
У Ковелі незабаром відкриють нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Допис у соцмережі змінив життя пенсіонера, який пропонував у переході послуги кравця. ВІДЕО
Сьогодні, 16:33