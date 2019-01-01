Питання на мільйони: «СВІДОМІ» дали пропозиції до бюджету Луцька на 2020-й

Андрій Покровський, проаналізувала проєкт бюджету Луцької територіальної громади на наступний рік та напрацювала свої пропозиції.



Про це «СВІДОМІ» повідомили на свої сторінці у Facebook, - пише



Громадська організація подала свої пропозиції на розгляд Луцької міської ради та висловила сподівання, що їх врахують. Також їх озвучив співзасновник «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер на громадських слуханнях у понеділок, 16 грудня, у Палаці культури міста.



У пропозиціях «СВІДОМІ» зазначили, що наступного року очікується збільшення надходжень до міського бюджету від різних видів податків на 9-10%, а це орієнтовно додаткових 48 млн грн. Ці додаткові кошти команда вважає доцільним спрямувати на декілька важливих для Луцька і лучан статей витрат:



- Створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів, адже інвестиції – це нові робочі місця для лучан;

- Проведення комплексної експертизи що причин та варіантів вирішення проблеми смороду у Луцьку;

- Додатково спрямувати 25 млн грн на ремонт доріг;

- Закупити та встановити камери спостереження, на суму 5 млн грн. Це покращить безпеку лучан та зменшить рівень злочинності;

- Для збільшення туристичної привабливості пропонуємо продовжити роботи з реконструкції єдиної пішохідної вулиці міста – вул. Лесі Українки;

-Збільшити фінансування на 2 млн грн на «Програму 50 на 50», що дозволить більшій кількості воїнів АТО придбати власне житло;

- Закласти кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька;

- Передбачити кошти на модернізацію мереж водо- та теплопостачання, каналізації. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій, щоб у наших з вами домівках завжди була вода, а в оселі взимку було тепло.



«Ми дали пропозиції на основі проектів, по яких ми працюємо декілька років. Сподіваємося, що їх врахують, і мільйони з бюджету будуть спрямовані на покращення та розвиток нашого міста», – прокоментував співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат та бізнесмен, проаналізувала проєкт бюджету Луцької територіальної громади на наступний рік та напрацювала свої пропозиції.Про це «СВІДОМІ» повідомили на свої сторінці у Facebook, - пише Конкурент Громадська організація подала свої пропозиції на розгляд Луцької міської ради та висловила сподівання, що їх врахують. Також їх озвучив співзасновник «СВІДОМИХ»на громадських слуханнях у понеділок, 16 грудня, у Палаці культури міста.У пропозиціях «СВІДОМІ» зазначили, що наступного року очікується збільшення надходжень до міського бюджету від різних видів податків на 9-10%, а це орієнтовно додаткових 48 млн грн. Ці додаткові кошти команда вважає доцільним спрямувати на декілька важливих для Луцька і лучан статей витрат:- Створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів, адже інвестиції – це нові робочі місця для лучан;- Проведення комплексної експертизи що причин та варіантів вирішення проблеми смороду у Луцьку;- Додатково спрямувати 25 млн грн на ремонт доріг;- Закупити та встановити камери спостереження, на суму 5 млн грн. Це покращить безпеку лучан та зменшить рівень злочинності;- Для збільшення туристичної привабливості пропонуємо продовжити роботи з реконструкції єдиної пішохідної вулиці міста – вул. Лесі Українки;-Збільшити фінансування на 2 млн грн на «Програму 50 на 50», що дозволить більшій кількості воїнів АТО придбати власне житло;- Закласти кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька;- Передбачити кошти на модернізацію мереж водо- та теплопостачання, каналізації. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій, щоб у наших з вами домівках завжди була вода, а в оселі взимку було тепло.«Ми дали пропозиції на основі проектів, по яких ми працюємо декілька років. Сподіваємося, що їх врахують, і мільйони з бюджету будуть спрямовані на покращення та розвиток нашого міста», – прокоментував співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.

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