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Питання на мільйони: «СВІДОМІ» дали пропозиції до бюджету Луцька на 2020-й

Питання на мільйони: «СВІДОМІ» дали пропозиції до бюджету Луцька на 2020-й
Команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є депутат та бізнесмен Андрій Покровський, проаналізувала проєкт бюджету Луцької територіальної громади на наступний рік та напрацювала свої пропозиції.

Про це «СВІДОМІ» повідомили на свої сторінці у Facebook, - пише Конкурент.

Громадська організація подала свої пропозиції на розгляд Луцької міської ради та висловила сподівання, що їх врахують. Також їх озвучив співзасновник «СВІДОМИХ» Тарас Шкітер на громадських слуханнях у понеділок, 16 грудня, у Палаці культури міста.

У пропозиціях «СВІДОМІ» зазначили, що наступного року очікується збільшення надходжень до міського бюджету від різних видів податків на 9-10%, а це орієнтовно додаткових 48 млн грн. Ці додаткові кошти команда вважає доцільним спрямувати на декілька важливих для Луцька і лучан статей витрат:

- Створення Агенції з підтримки та обслуговування інвесторів, адже інвестиції – це нові робочі місця для лучан;
- Проведення комплексної експертизи що причин та варіантів вирішення проблеми смороду у Луцьку;
- Додатково спрямувати 25 млн грн на ремонт доріг;
- Закупити та встановити камери спостереження, на суму 5 млн грн. Це покращить безпеку лучан та зменшить рівень злочинності;
- Для збільшення туристичної привабливості пропонуємо продовжити роботи з реконструкції єдиної пішохідної вулиці міста – вул. Лесі Українки;
-Збільшити фінансування на 2 млн грн на «Програму 50 на 50», що дозволить більшій кількості воїнів АТО придбати власне житло;
- Закласти кошти на розробку Стратегії розвитку Луцька;
- Передбачити кошти на модернізацію мереж водо- та теплопостачання, каналізації. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій, щоб у наших з вами домівках завжди була вода, а в оселі взимку було тепло.

«Ми дали пропозиції на основі проектів, по яких ми працюємо декілька років. Сподіваємося, що їх врахують, і мільйони з бюджету будуть спрямовані на покращення та розвиток нашого міста», – прокоментував співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.

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Теги: СВІДОМІ, бюджет
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