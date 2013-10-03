У Ковелі розпорядник незаконно ухвалив договір про ремонт вулиці за 9 мільйонів

Прокурори наполягають на визнанні недійсним укладеного із порушеннями Закону договору про проведення за бюджетні кошти в сумі 9 мільйонів гривень робіт із реконструкції вулиці в Ковелі.Про це інформує прокуратура у Волинській області.Опрацьовуючи інформацію системи публічних закупівель «PROZORRO», прокурори з'ясували, що один із розпорядників бюджетних коштів Ковельської міської ради ухвалив рішення про укладення договору на проведення робіт із реконструкції вулиці на суму понад 9 мільйонів гривень із місцевим суб’єктом господарювання, застосувавши переговорну процедуру, яка не могла бути застосована, відтак не провів відкриті торги, як зобов’язує Закон.Встановили, що загальна вартість додаткових робіт за договором склала понад 99% (відповідно до Закону могла складати до 50%) від суми первинного договору, а сам первинний договір, про який зазначав замовник, розірвано.Отже, розпорядник бюджетних коштів за наявності підстав для проведення відкритих торгів, де тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи, неправомірно застосував переговорну процедуру закупівлі.Таким чином порушили основні принципи здійснення закупівель, визначені у Законі – принципи максимальної економії та ефективності, добросовісної конкуренції та недискримінації учасників – й обмежено права інших потенційних учасників закупівлі.Відтак, у суді прокурори наполягатимуть на визнанні недійсними результатів переговорної процедури та договору про проведення робіт, укладеного із порушенням вимог Закону.