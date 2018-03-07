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Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО

Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Волинські спортсмени Юрій Зубчук та Роман Кухта стали переможцями міжнародного турніру з кікбоксингу.

Турнір WIZARD OPEN RING 2019 серед юніорів та дорослих відбувався з 14 по 15 грудня в Києві, - йдеться на офіційному сайті Ковельської міської ради.

До столиці України з’їхались 400 спортсменів з чотирьох країн.

Ефектною перемогою, після півторарічної перерви, порадував своіх шанувальників заслужений майстер спорту Юрій Зубчук. Для вихованця КДЮСШ їм Є. Кондратовича Романа Кухти цей турнір був новим викликом, адже він вперше змагався серед чоловіків (вікова категорія 19 - 40 років).
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО

Після двох перемог над представниками Азербайджану та Ізраїлю, ковельчанин став переможцем турніру та отримав кубок найкращого бійця в своїй віковій групі. Тепер на Романа чекає участь у Кубку Європи у лютому в Хорватії.

Запрошуємо любителів кікбоксингу відвідати відкритий чемпіонат ФСТ «Україна» на призи Святого Миколая, що відбудеться 28 грудня о 15.00 в залі кікбоксингу у народному домі «Просвіта».
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО

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Теги: спорт, кікбоксинг, Ковель
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