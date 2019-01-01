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Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО

Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО
Єдина дочка українського музиканта і лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка, який трагічно загинув у 2015 році, Марія-Барбара вийшла заміж.

Першою фотографією з весілля поділився на своїй сторінці в Instagram український співак DZIDZIO. На фото артист позує разом з молодятами, пише Обозреватель.

"Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася — єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю", — написав DZIDZIO.
Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО

Обранцем Марії-Барбари став молодий чоловік на ім'я Віктор. Він, як і дочка Кузьми, вчиться в київському медичному університеті. Очевидно, пара познайомилася саме під час навчання.

Нагадаємо, що 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.
Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО
Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО
Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО

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Теги: донька, заміж, Андрій Кузьменко
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