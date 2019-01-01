Донька Кузьми Скрябіна вийшла заміж. ФОТО

Андрія Кузьменка, який трагічно загинув у 2015 році, Марія-Барбара вийшла заміж.



Першою фотографією з весілля поділився на своїй сторінці в Instagram український співак DZIDZIO. На фото артист позує разом з молодятами, пише



"Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася — єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю", — написав DZIDZIO.



Обранцем Марії-Барбари став молодий чоловік на ім'я Віктор. Він, як і дочка Кузьми, вчиться в київському медичному університеті. Очевидно, пара познайомилася саме під час навчання.



Нагадаємо, що 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єдина дочка українського музиканта і лідера групи "Скрябін", який трагічно загинув у 2015 році,вийшла заміж.Першою фотографією з весілля поділився на своїй сторінці в Instagram український співак DZIDZIO. На фото артист позує разом з молодятами, пише Обозреватель "Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася — єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім'ю", — написав DZIDZIO.Обранцем Марії-Барбари став молодий чоловік на ім'я. Він, як і дочка Кузьми, вчиться в київському медичному університеті. Очевидно, пара познайомилася саме під час навчання.Нагадаємо, що 1 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

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