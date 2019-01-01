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Поблизу Центрального ринку завершили ремонт каналізації

Поблизу Центрального ринку завершили ремонт каналізації
На вулиці Глушець поблизу Центрального ринку завершили аварійно-ремонтні роботи, які виконував "Луцькводоканал".

Про це пишуть на сторінці Європейського центрального ринку.

"Ось і закінчилась епопея з розкопками перед Центральним ринком.
Працівники водоканалу провели заміну аварійної частини кабелю насосу перекачки нечистот. Тепер місто може спати спокійно та не переживати, що Центральний парк перетвориться на калюжу нечистот. Актуальним лишається питання - коли покладуть асфальт на місці розкопок? Навесні?", - йдеться у дописі.

Поблизу Центрального ринку завершили ремонт каналізації

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Теги: центральний ринок, ремонт, луцьк
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