Поблизу Центрального ринку завершили ремонт каналізації





Про це пишуть на сторінці Європейського центрального ринку.



"Ось і закінчилась епопея з розкопками перед Центральним ринком.

Працівники водоканалу провели заміну аварійної частини кабелю насосу перекачки нечистот. Тепер місто може спати спокійно та не переживати, що Центральний парк перетвориться на калюжу нечистот. Актуальним лишається питання - коли покладуть асфальт на місці розкопок? Навесні?", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Глушець поблизу Центрального ринку завершили аварійно-ремонтні роботи, які виконував "Луцькводоканал".Про це пишуть на сторінці Європейського центрального ринку."Ось і закінчилась епопея з розкопками перед Центральним ринком.Працівники водоканалу провели заміну аварійної частини кабелю насосу перекачки нечистот. Тепер місто може спати спокійно та не переживати, що Центральний парк перетвориться на калюжу нечистот. Актуальним лишається питання - коли покладуть асфальт на місці розкопок? Навесні?", - йдеться у дописі.

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